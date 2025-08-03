Листья малины стали желтыми: 8 причин и как спасти урожай

Садовод Самойлова: пожелтение листьев малины — признак неправильного ухода
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С пожелтением листьев у малины сталкивались все дачники
С пожелтением листьев у малины сталкивались все дачники Фото:

Многие дачники замечают, что у малины желтеют листья — и не всегда понимают, что это значит. Причин может быть несколько: от вредителей до нехватки питания. О самых частых ошибках садоводов и способах спасти урожай URA.RU рассказала Светлана Самойлова — садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород».

Основные причины пожелтения листьев у малины

Вредители портят корни и стебли

Одна из распространенных причин пожелтения листвы — это вредители. Самойлова объясняет, что часто дело в малинной мухе, чья активность сказывается на состоянии побегов. Но не только она: «Подземные жители вроде медведки и крота тоже вредят кустам, когда своими ходами повреждают корни», — говорит Самойлова.

Для борьбы с малинной мухой нужны четыре весенние обработки:

  • До распускания почек
  • В момент набухания
  • При появлении первых листьев
  • После цветения (желательно повторить через 2 недели)

Подойдут препараты Интавир, Искра, Фуфанон Нова и другие. А вот летом обрабатывать уже поздно — вредитель активен весной.

С медведкой все проще — помогают специальные препараты, например, Медветокс и Антимедведка. А вот с кротами, по словам Самойловой, бороться сложнее:

«Никакие отпугиватели не помогли. Спасает только кошка-крысолов, и чем она дворовее — тем лучше», — отмечает садовод.

Малина нуждается в достаточном увлажнении, но переувлажнение для нее губительнр
Малина нуждается в достаточном увлажнении, но переувлажнение для нее губительнр
Фото:

Не хватает влаги

Малина — не яблоня. Она требует внимания, особенно в жару. «Садоводы часто ошибаются, забывая про полив. А малина нуждается в нем не меньше, чем томаты или кабачки», — подчеркивает эксперт.

В жару малину надо поливать дважды в неделю. Один взрослый куст требует от полведра до ведра воды — в зависимости от погоды и частоты дождей.

Недостаток питания

Пожелтение может быть и признаком голодания. Особенно, если кусты растут на бедной почве. «Малину невозможно перекормить, — уверена садовод. — В идеале подкармливать раз в 10 дней, а в дождливую погоду — даже раз в неделю».

График подкормок по сезонам:

  • Первая половина лета — азотные удобрения (настой навоза, травяной настой, биогумус)
  • Середина лета — гумат калия
  • Вторая половина лета — калийно-фосфорные удобрения (двойной суперфосфат, минеральные смеси с пометкой «осень», зола и пр.)

Если используется гранулированное удобрение, его важно разводить в воде:  «Растворяем стакан гранул в литре горячей воды, хорошо размешиваем. Затем берем 2 столовые ложки на 8–10 литров воды», — указала Самойлова.

Подмерзание после зимы

Иногда пожелтение — результат подмерзания стеблей. «Если кора повреждена морозами, то начинается постепенное отмирание, и это часто выражается в желтеющих листьях», — поясняет собеседница.

Что делать:

  • Перейти на ремонтантную малину, которую выращивают под один урожай, полностью обрезая осенью
  • Использовать метод пригибания «мостиком» — пригибать кусты к земле на зиму, чтобы они были под снегом и не промерзали

Почему еще желтеют листья у малины — и как это исправить

Иногда причина в ошибках ухода. Вот основные из них и способы решения:

  • Избыток влаги. Постоянный полив может привести к загниванию корней и хлорозу листвы. Поливайте малину раз в 5–7 дней. Обязательно рыхлите почву, чтобы избежать застоя воды. Уберите мульчу, если земля переувлажнена.
  • Кислая почва. При pH ниже 5,5 малина хуже усваивает питательные вещества. Проведите раскисление — внесите доломитовую муку, золу или известь (по инструкции), лучше осенью или ранней весной.
  • Загущенная посадка. Кустам не хватает света и воздуха, они чаще болеют. Проредите побеги, оставляя не больше 6–8 на погонный метр. Обязательно удалите лишние прикорневые отпрыски.
  • Жара и засуха. При сильной жаре без полива куст уходит в «стресс»: листья вянут и желтеют. В жару поливайте рано утром или вечером. После полива замульчируйте почву (соломой, скошенной травой без семян) — это удержит влагу и защитит корни от перегрева.

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Многие дачники замечают, что у малины желтеют листья — и не всегда понимают, что это значит. Причин может быть несколько: от вредителей до нехватки питания. О самых частых ошибках садоводов и способах спасти урожай URA.RU рассказала Светлана Самойлова — садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород». Основные причины пожелтения листьев у малины Вредители портят корни и стебли Одна из распространенных причин пожелтения листвы — это вредители. Самойлова объясняет, что часто дело в малинной мухе, чья активность сказывается на состоянии побегов. Но не только она: «Подземные жители вроде медведки и крота тоже вредят кустам, когда своими ходами повреждают корни», — говорит Самойлова. Для борьбы с малинной мухой нужны четыре весенние обработки: Подойдут препараты Интавир, Искра, Фуфанон Нова и другие. А вот летом обрабатывать уже поздно — вредитель активен весной. С медведкой все проще — помогают специальные препараты, например, Медветокс и Антимедведка. А вот с кротами, по словам Самойловой, бороться сложнее: «Никакие отпугиватели не помогли. Спасает только кошка-крысолов, и чем она дворовее — тем лучше», — отмечает садовод. Не хватает влаги Малина — не яблоня. Она требует внимания, особенно в жару. «Садоводы часто ошибаются, забывая про полив. А малина нуждается в нем не меньше, чем томаты или кабачки», — подчеркивает эксперт. В жару малину надо поливать дважды в неделю. Один взрослый куст требует от полведра до ведра воды — в зависимости от погоды и частоты дождей. Недостаток питания Пожелтение может быть и признаком голодания. Особенно, если кусты растут на бедной почве. «Малину невозможно перекормить, — уверена садовод. — В идеале подкармливать раз в 10 дней, а в дождливую погоду — даже раз в неделю». График подкормок по сезонам: Если используется гранулированное удобрение, его важно разводить в воде:  «Растворяем стакан гранул в литре горячей воды, хорошо размешиваем. Затем берем 2 столовые ложки на 8–10 литров воды», — указала Самойлова. Подмерзание после зимы Иногда пожелтение — результат подмерзания стеблей. «Если кора повреждена морозами, то начинается постепенное отмирание, и это часто выражается в желтеющих листьях», — поясняет собеседница. Что делать: Почему еще желтеют листья у малины — и как это исправить Иногда причина в ошибках ухода. Вот основные из них и способы решения:
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