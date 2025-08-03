Рома Зверь с напутствием обратился к российской молодежи

Музыкант, композитор, актер и основатель группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) поделился рекомендациями для молодежи, стремящейся реализовать себя в творческой сфере и добиться признания в шоу-бизнесе. Он посоветовал молодым людям работать и любить свое дело. Об этом Зверь рассказал на фестивале молодого искусства Таврида.АРТ в Крыму.
«Не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — сказал Зверь. Его слова приводит Life.
Он отметил, что группе «Звери» вскоре исполнится четверть века, однако их творчество продолжает привлекать внимание не только взрослой, но и молодой аудитории. Как подчеркивает музыкант, добиться такого результата можно лишь тогда, когда уделяешь все внимание своему делу, искренне его любишь и не отвлекаешься на внешние обстоятельства.
Ранее о своем пути к успеху и важности любви к профессии рассказывал и другой известный артист — стилист Сергей Зверев, который также прошел сложный путь от учебы и первых шагов в индустрии до признания и работы с ведущими звездами. Как и Рома Зверь, он отмечал, что добиться успеха в творчестве можно только благодаря упорству и преданности своему делу.
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