Рома Зверь с напутствием обратился к российской молодежи

Рома Зверь заявил молодежи, что секрет успеха заключается в любви к своему делу
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Музыкант призвал молодежь любить свое дело и не смотреть по сторонам
Музыкант призвал молодежь любить свое дело и не смотреть по сторонам Фото:

Музыкант, композитор, актер и основатель группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) поделился рекомендациями для молодежи, стремящейся реализовать себя в творческой сфере и добиться признания в шоу-бизнесе. Он посоветовал молодым людям работать и любить свое дело. Об этом Зверь рассказал на фестивале молодого искусства Таврида.АРТ в Крыму.

«Не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — сказал Зверь. Его слова приводит Life.

Он отметил, что группе «Звери» вскоре исполнится четверть века, однако их творчество продолжает привлекать внимание не только взрослой, но и молодой аудитории. Как подчеркивает музыкант, добиться такого результата можно лишь тогда, когда уделяешь все внимание своему делу, искренне его любишь и не отвлекаешься на внешние обстоятельства.

Ранее о своем пути к успеху и важности любви к профессии рассказывал и другой известный артист — стилист Сергей Зверев, который также прошел сложный путь от учебы и первых шагов в индустрии до признания и работы с ведущими звездами. Как и Рома Зверь, он отмечал, что добиться успеха в творчестве можно только благодаря упорству и преданности своему делу.

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Музыкант, композитор, актер и основатель группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) поделился рекомендациями для молодежи, стремящейся реализовать себя в творческой сфере и добиться признания в шоу-бизнесе. Он посоветовал молодым людям работать и любить свое дело. Об этом Зверь рассказал на фестивале молодого искусства Таврида.АРТ в Крыму. «Не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — сказал Зверь. Его слова приводит Life. Он отметил, что группе «Звери» вскоре исполнится четверть века, однако их творчество продолжает привлекать внимание не только взрослой, но и молодой аудитории. Как подчеркивает музыкант, добиться такого результата можно лишь тогда, когда уделяешь все внимание своему делу, искренне его любишь и не отвлекаешься на внешние обстоятельства. Ранее о своем пути к успеху и важности любви к профессии рассказывал и другой известный артист — стилист Сергей Зверев, который также прошел сложный путь от учебы и первых шагов в индустрии до признания и работы с ведущими звездами. Как и Рома Зверь, он отмечал, что добиться успеха в творчестве можно только благодаря упорству и преданности своему делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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