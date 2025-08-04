В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Тамбова временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Мера введена для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропортах Волгограда и Тамбова временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в telegram-канале «Представитель Росавиации». В сообщении не уточняется, на какой срок введены ограничения и какие рейсы могут быть затронуты.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников, тогда в регионе также был объявлен оперативный план «Ковер». Меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов принимались в соответствии с рекомендациями Росавиации и ФАВТ.
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