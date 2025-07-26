26 июля 2025

Аэропорт Волгограда ограничил работу на фоне атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту объявили о закрытии воздушного пространства из-за дронов
В аэропорту объявили о закрытии воздушного пространства из-за дронов Фото:

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«В настоящее время в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов», — отметил представитель ФАВТ.

Как сообщало URA.RU ранее, временные ограничения были введены во Владикавказе (Беслан) и Грозном (Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план «Ковер» также объявляли власти Республики Северная Осетия.

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В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. «В настоящее время в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов», — отметил представитель ФАВТ. Как сообщало URA.RU ранее, временные ограничения были введены во Владикавказе (Беслан) и Грозном (Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план  «Ковер» также объявляли власти Республики Северная Осетия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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