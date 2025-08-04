The Guardian: у Трампа замечены когнитивные проблемы

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За последний год Трамп слишком часто ошибаться
За последний год Трамп слишком часто ошибаться Фото:

Частые странные высказывания президента США Дональда Трампа на публичных мероприятиях вновь вызвали вопросы о его умственных способностях. В частности, в августе 2025 года Трамп ошибочно заявил, что его дядя якобы знал Унабомбера, а во время визита в Великобританию неожиданно начал рассуждать о ветряных мельницах без видимой причины. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на экспертов.

«Резкая перемена тем в разговоре являются примером того, что Трамп „отвлекается, не подумав, — он просто переключает темы, не контролируя себя и не имея связного повествования“, — отмечают эксперты издания. Часто 79-летний Трамп допускает ошибки в интервью.

По данным издания, подобные эпизоды вызывают обеспокоенность у части американского политического истеблишмента. На пресс-конференциях он теряет логическую нить рассуждений. Специалисты подчеркивают, что такие проявления стали систематическими за последний год и периодически становятся предметом публичных дискуссий в американских СМИ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщал о признаках ухудшения когнитивных функций у Трампа, ссылаясь на источники, близкие к президенту. По его словам, за последние 18 месяцев у главы государства стали заметны возрастные изменения, которые проявляются в публичных выступлениях и вызывают сомнения в его способности принимать важные решения, что уже становилось предметом обсуждения в американских и зарубежных СМИ.

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Частые странные высказывания президента США Дональда Трампа на публичных мероприятиях вновь вызвали вопросы о его умственных способностях. В частности, в августе 2025 года Трамп ошибочно заявил, что его дядя якобы знал Унабомбера, а во время визита в Великобританию неожиданно начал рассуждать о ветряных мельницах без видимой причины. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на экспертов. «Резкая перемена тем в разговоре являются примером того, что Трамп „отвлекается, не подумав, — он просто переключает темы, не контролируя себя и не имея связного повествования“, — отмечают эксперты издания. Часто 79-летний Трамп допускает ошибки в интервью. По данным издания, подобные эпизоды вызывают обеспокоенность у части американского политического истеблишмента. На пресс-конференциях он теряет логическую нить рассуждений. Специалисты подчеркивают, что такие проявления стали систематическими за последний год и периодически становятся предметом публичных дискуссий в американских СМИ. Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщал о признаках ухудшения когнитивных функций у Трампа, ссылаясь на источники, близкие к президенту. По его словам, за последние 18 месяцев у главы государства стали заметны возрастные изменения, которые проявляются в публичных выступлениях и вызывают сомнения в его способности принимать важные решения, что уже становилось предметом обсуждения в американских и зарубежных СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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