Состояние здоровья Трампа вызвало панику в США

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у Трампа наблюдаются возрастные изменения психики
© Служба новостей «URA.RU»
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У Трампа начались возрастные изменения психики
У Трампа начались возрастные изменения психики Фото:

У президента США Дональда Трампа наблюдаются возрастные изменения психики и ухудшение когнитивных функций. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сославшись на источник, знакомый с ситуацией.

«Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — заявил Джонсон эфире YouTube-канала Judging freedom.

По словам экс-аналитика ЦРУ, ухудшение состояния Трампа проявляется в публичном поведении и речи, что свидетельствует о снижении его способности принимать решения по вопросам международного значения. Джонсон подчеркнул, что с президентом стало невозможно заключать сделки, поскольку его действия воспринимаются как несерьезные даже на международной арене. В частности, эксперт отметил, что Трамп не проявляет должной ответственности в вопросах, касающихся вооружения и ситуации на Украине, что вызывает насмешки у других мировых лидеров, в том числе в России.

Ранее Daily Star сообщал, что американского президента Дональда Трампа заподозрили в наличии признаков деменции после его заявления, сделанного на пресс-конференции. В публикации отмечается, что Трамп, по всей видимости, назвал себя «заключенным» и заявил, что ему предстоит провести «много времени» в новом исправительном учреждении, получившем неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас», пишет «Национальная служба новостей».

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У президента США Дональда Трампа наблюдаются возрастные изменения психики и ухудшение когнитивных функций. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сославшись на источник, знакомый с ситуацией. «Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — заявил Джонсон эфире YouTube-канала Judging freedom. По словам экс-аналитика ЦРУ, ухудшение состояния Трампа проявляется в публичном поведении и речи, что свидетельствует о снижении его способности принимать решения по вопросам международного значения. Джонсон подчеркнул, что с президентом стало невозможно заключать сделки, поскольку его действия воспринимаются как несерьезные даже на международной арене. В частности, эксперт отметил, что Трамп не проявляет должной ответственности в вопросах, касающихся вооружения и ситуации на Украине, что вызывает насмешки у других мировых лидеров, в том числе в России. Ранее Daily Star сообщал, что американского президента Дональда Трампа заподозрили в наличии признаков деменции после его заявления, сделанного на пресс-конференции. В публикации отмечается, что Трамп, по всей видимости, назвал себя «заключенным» и заявил, что ему предстоит провести «много времени» в новом исправительном учреждении, получившем неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас», пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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