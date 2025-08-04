При теракте в «Крокусе» 41 человек погиб от огнестрельных ранений

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Дело о теракте будет рассмотрено по существу 4 августа
Дело о теракте будет рассмотрено по существу 4 августа Фото:

Причиной смерти 41 из 147 жертв теракта в «Крокус Сити Холле» стали огнестрельные ранения. Это следует из материалов дела.

«41 человек из 147 погибших скончался из-за огнестрельного ранения в результате теракта в „Крокусе“, — передает РИА Новости содержание документов. Дело по существу будет рассмотрено 4 августа.

Теракт был совершен 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в Красногорске Московской области. Преступники открыли автоматический огонь по посетителям, находившимся внутри здания, а затем подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибли 147 человек, еще 336 получили ранения различной степени тяжести, трое считаются пропавшими без вести. Общий ущерб от произошедшего оценивается в 5,7 миллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Рассмотрение дела по существу начнется в понедельник 4 августа на площадке апелляционного корпуса Московского городского суда.

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Причиной смерти 41 из 147 жертв теракта в «Крокус Сити Холле» стали огнестрельные ранения. Это следует из материалов дела. «41 человек из 147 погибших скончался из-за огнестрельного ранения в результате теракта в „Крокусе“, — передает РИА Новости содержание документов. Дело по существу будет рассмотрено 4 августа. Теракт был совершен 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в Красногорске Московской области. Преступники открыли автоматический огонь по посетителям, находившимся внутри здания, а затем подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибли 147 человек, еще 336 получили ранения различной степени тяжести, трое считаются пропавшими без вести. Общий ущерб от произошедшего оценивается в 5,7 миллиарда рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Рассмотрение дела по существу начнется в понедельник 4 августа на площадке апелляционного корпуса Московского городского суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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