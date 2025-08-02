Исполнители теракта в «Крокусе» отправляли организаторам видео с убийствами людей

Террористы во время нападения на «Крокус» записывали видео для организаторов
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Исполнители теракта в «Крокусе» записывали видео для организаторов
Исполнители теракта в «Крокусе» записывали видео для организаторов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время нападения снимали на мобильные телефоны, как они убивали людей и сразу пересылали видеозаписи организаторам преступления. Об этом свидетельствуют судебные материалы дела. 

«Для подтверждения совершенного теракта в „Крокус Сити Холл“ участники террористической организации „Вилаят Хорасан“ (ячейка, относящаяся к ИГ, запрещенной в РФ террористической организации) фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправляя видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении», — сказано в документах. Они имеются в распоряжении ТАСС. 

В материалах дела также говорится, что при выходе из зрительного зала, когда он уже был подожжен, один из террористов передал другому свой телефон и велел «снять процесс преступления на видео, что тот и сделал. Затем телефон вернули обратно, дополняют журналисты. 

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года группой, связанных с запрещенной в РФ организацией «Вилаят Хорасан». Исполнители прошли подготовку в Турции, где обучились обращению с оружием, а связь с организаторами поддерживали через Telegram. После нападения выяснилось, что они также планировали взрыв в ТРЦ «Москва» в Каспийске, но преступление удалось предотвратить благодаря действиям силовиков. В результате теракта в «Крокусе» погибли 147 человек, свыше 300 получили ранения.

Накануне были опубликованы фотографии трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», скрывающихся за границей. Те непосредственно связаны с организацией террористических ячеек, относящейся к «Вилаят Хорасан». 

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Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время нападения снимали на мобильные телефоны, как они убивали людей и сразу пересылали видеозаписи организаторам преступления. Об этом свидетельствуют судебные материалы дела.  «Для подтверждения совершенного теракта в „Крокус Сити Холл“ участники террористической организации „Вилаят Хорасан“ (ячейка, относящаяся к ИГ, запрещенной в РФ террористической организации) фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправляя видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении», — сказано в документах. Они имеются в распоряжении ТАСС.  В материалах дела также говорится, что при выходе из зрительного зала, когда он уже был подожжен, один из террористов передал другому свой телефон и велел «снять процесс преступления на видео, что тот и сделал. Затем телефон вернули обратно, дополняют журналисты.  Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года группой, связанных с запрещенной в РФ организацией «Вилаят Хорасан». Исполнители прошли подготовку в Турции, где обучились обращению с оружием, а связь с организаторами поддерживали через Telegram. После нападения выяснилось, что они также планировали взрыв в ТРЦ «Москва» в Каспийске, но преступление удалось предотвратить благодаря действиям силовиков. В результате теракта в «Крокусе» погибли 147 человек, свыше 300 получили ранения. Накануне были опубликованы фотографии трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», скрывающихся за границей. Те непосредственно связаны с организацией террористических ячеек, относящейся к «Вилаят Хорасан». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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