03 августа 2025
02 августа 2025

В Челябинске стартовала приемка школ к учебному году

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школы подготовили к предстоящим занятиям в новом учебном году (архивное фото)
Школы подготовили к предстоящим занятиям в новом учебном году (архивное фото) Фото:

В Челябинске с 4 августа стартовала приемка готовности школ к новому учебному году. Об этом сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня начался очень важный этап в системе образования — прием образовательных учреждений к новому учебному году. Он продлится до 15 августа», — уточнил Авдеев.

Авдеев добавил, что в загородных лагерях продолжается оздоровительная кампания. Всего запланировано оздоровить 29 тысяч детей из Челябинска, этот показатель будет выполнен. Ребят продолжат отправлять в санатории во второй половине августа, а также в сентябре и на осенних каникулах.

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В Челябинске с 4 августа стартовала приемка готовности школ к новому учебному году. Об этом сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня начался очень важный этап в системе образования — прием образовательных учреждений к новому учебному году. Он продлится до 15 августа», — уточнил Авдеев. Авдеев добавил, что в загородных лагерях продолжается оздоровительная кампания. Всего запланировано оздоровить 29 тысяч детей из Челябинска, этот показатель будет выполнен. Ребят продолжат отправлять в санатории во второй половине августа, а также в сентябре и на осенних каникулах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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