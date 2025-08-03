В Челябинске стартовала приемка школ к учебному году

В Челябинске с 4 августа стартовала приемка готовности школ к новому учебному году. Об этом сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня начался очень важный этап в системе образования — прием образовательных учреждений к новому учебному году. Он продлится до 15 августа», — уточнил Авдеев.
Авдеев добавил, что в загородных лагерях продолжается оздоровительная кампания. Всего запланировано оздоровить 29 тысяч детей из Челябинска, этот показатель будет выполнен. Ребят продолжат отправлять в санатории во второй половине августа, а также в сентябре и на осенних каникулах.
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