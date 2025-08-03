Тюменский бизнесмен залил ливневые стоки фекалиями

Мужчина неоднократно избавлялся от стоков, не доезжая до очистных сооружений
Тюменский предприниматель сливал нечистоты в ливневые стоки. Об этом сообщает региональная прокуратура в официальном telegram-канале.
«В социальных сетях появилось видео, на котором предприниматель сливает большой объем фекальных стоков в ливневую канализацию. Была организована проверка. Выяснилось, что бизнесмен делал это неоднократно», — говорится в сообщении.
Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура подготовила и направила в суд исковое заявление о признании деятельности предпринимателя по транспортировке и сливу опасных отходов незаконной.
Выяснилось, что мужчина сливал фекалии в ливневку неоднократно
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