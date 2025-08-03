03 августа 2025

Тюменский бизнесмен залил ливневые стоки фекалиями

В Тюмени за слив фекалий в ливневые стоки оштрафован предприниматель
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина неоднократно избавлялся от стоков, не доезжая до очистных сооружений
Мужчина неоднократно избавлялся от стоков, не доезжая до очистных сооружений Фото:

Тюменский предприниматель сливал нечистоты в ливневые стоки. Об этом сообщает региональная прокуратура в официальном telegram-канале.

«В социальных сетях появилось видео, на котором предприниматель сливает большой объем фекальных стоков в ливневую канализацию. Была организована проверка. Выяснилось, что бизнесмен делал это неоднократно», — говорится в сообщении.

Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура подготовила и направила в суд исковое заявление о признании деятельности предпринимателя по транспортировке и сливу опасных отходов незаконной.

Выяснилось, что мужчина сливал фекалии в ливневку неоднократно
Выяснилось, что мужчина сливал фекалии в ливневку неоднократно
Фото:

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Тюменский предприниматель сливал нечистоты в ливневые стоки. Об этом сообщает региональная прокуратура в официальном telegram-канале. «В социальных сетях появилось видео, на котором предприниматель сливает большой объем фекальных стоков в ливневую канализацию. Была организована проверка. Выяснилось, что бизнесмен делал это неоднократно», — говорится в сообщении. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура подготовила и направила в суд исковое заявление о признании деятельности предпринимателя по транспортировке и сливу опасных отходов незаконной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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