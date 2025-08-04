В Ленобласти возбуждено уголовное дело после столкновения поезда с автобусом

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В Ленобласти расследуется столкновение поезда с автобусом (архивное фото)
В Ленобласти расследуется столкновение поезда с автобусом (архивное фото) Фото:

Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело после столкновения грузового поезда с туристическим автобусом на железнодорожном переезде под Лодейным Полем. Об этом сообщили в петербургской полиции.

«Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде под Лодейным Полем», — говорится в сообщении telegram-канала петербургской полиции. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств происшествия. Дело открыто по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительным данным, авария произошла рано утром, в 06:21, на перегоне Олонец-Лодейное Поле на 254 километре Мурманского шоссе. Туристический автобус, направлявшийся с группой паломников в монастырь Александра Свирского, пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр. В этот момент в заднюю часть автобуса врезался грузовой поезд. В результате аварии погиб один человек, еще не менее 12 получили различные травмы.

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Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело после столкновения грузового поезда с туристическим автобусом на железнодорожном переезде под Лодейным Полем. Об этом сообщили в петербургской полиции. «Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде под Лодейным Полем», — говорится в сообщении telegram-канала петербургской полиции. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств происшествия. Дело открыто по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По предварительным данным, авария произошла рано утром, в 06:21, на перегоне Олонец-Лодейное Поле на 254 километре Мурманского шоссе. Туристический автобус, направлявшийся с группой паломников в монастырь Александра Свирского, пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр. В этот момент в заднюю часть автобуса врезался грузовой поезд. В результате аварии погиб один человек, еще не менее 12 получили различные травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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