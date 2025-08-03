03 августа 2025

Воспитанник магнитогорского хоккея Худобин завершил карьеру в НХЛ

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Антон Худобин завершил карьеру игрока
Антон Худобин завершил карьеру игрока Фото:

Воспитанник усть-каменогорской и магнитогорской (Челябинская область) школы хоккея вратарь Антон Худобин завершил карьеру в НХЛ. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на журналиста Сэма Нестлера.

Худобин начинал карьеру в Магнитогорске: с 1999 по 2005 годы он выступал за «сталеваров» в молодежной лиге. В 2007 году уехал в НХЛ.

За неполные 14 сезонов за океаном успел поиграть за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго». В 2023 году вернулся в Россию и присоединился к новосибирской «Сибири».

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Воспитанник усть-каменогорской и магнитогорской (Челябинская область) школы хоккея вратарь Антон Худобин завершил карьеру в НХЛ. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на журналиста Сэма Нестлера. Худобин начинал карьеру в Магнитогорске: с 1999 по 2005 годы он выступал за «сталеваров» в молодежной лиге. В 2007 году уехал в НХЛ. За неполные 14 сезонов за океаном успел поиграть за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго». В 2023 году вернулся в Россию и присоединился к новосибирской «Сибири».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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