Воспитанник магнитогорского хоккея Худобин завершил карьеру в НХЛ

Антон Худобин завершил карьеру игрока
Воспитанник усть-каменогорской и магнитогорской (Челябинская область) школы хоккея вратарь Антон Худобин завершил карьеру в НХЛ. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на журналиста Сэма Нестлера.
Худобин начинал карьеру в Магнитогорске: с 1999 по 2005 годы он выступал за «сталеваров» в молодежной лиге. В 2007 году уехал в НХЛ.
За неполные 14 сезонов за океаном успел поиграть за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго». В 2023 году вернулся в Россию и присоединился к новосибирской «Сибири».
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