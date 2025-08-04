В Германии раскритиковали Трампа из-за ультиматума Путину

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной, однако это не заставит отступить от целей спецоперации российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает немецкое издание Tageszeitung.
«Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру», — сказано в сообщении.
Ранее Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного им 50-дневного срока, отведенного для заключения перемирия между Россией и Украиной, до десяти дней. Ранее лидер США выразил готовность ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее союзников в случае, если стороны не придут к соглашению по урегулированию конфликта.
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