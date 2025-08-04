В Германии раскритиковали Трампа из-за ультиматума Путину

Tageszeitung: маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить
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В Германии считают, что ультиматум Трампа не заставит Россию отступить от целей спецоперации
В Германии считают, что ультиматум Трампа не заставит Россию отступить от целей спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной, однако это не заставит отступить от целей спецоперации российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает немецкое издание Tageszeitung.

«Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру», — сказано в  сообщении.

Ранее Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного им 50-дневного срока, отведенного для заключения перемирия между Россией и Украиной, до десяти дней. Ранее лидер  США выразил готовность ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее союзников в случае, если стороны не придут к соглашению по урегулированию конфликта. 

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Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной, однако это не заставит отступить от целей спецоперации российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает немецкое издание Tageszeitung. «Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру», — сказано в  сообщении. Ранее Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного им 50-дневного срока, отведенного для заключения перемирия между Россией и Украиной, до десяти дней. Ранее лидер  США выразил готовность ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее союзников в случае, если стороны не придут к соглашению по урегулированию конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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