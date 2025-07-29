Трамп начал отсчет дней, отданных России для завершения СВО

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Трамп выдвинул ультиматум России
Трамп выдвинул ультиматум России Фото:

Десятидневный срок отсчета для прекращения огня на Украине для России начался 29 июля. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп.

«Срок начинается сегодня», — заявил представителям прессы Трамп. Его слова передает канал Fox News.

Ранее Трамп выдвинул России ультиматум по завершению конфликта на Украине, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Но 28 июля он сократил срок до 10 дней.

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Десятидневный срок отсчета для прекращения огня на Украине для России начался 29 июля. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп. «Срок начинается сегодня», — заявил представителям прессы Трамп. Его слова передает канал Fox News. Ранее Трамп выдвинул России ультиматум по завершению конфликта на Украине, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Но 28 июля он сократил срок до 10 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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