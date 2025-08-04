Правительство враждебной России страны ушло в отставку

Премьер-министр Литвы Палуцкас объявил об отставке правительства Литвы
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Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об отставке
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об отставке Фото:

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об отставке девятнадцатого правительства страны балтийской республики. Об этом сообщил сам премьер на специально созванном заседании кабмина.

«Приняв решение об отставке с поста премьер-министра, объявляю об отставке 19-го правительства Литвы. Я ухожу в отставку, а вы временно продолжите работать, пока новый премьер-министр не решит, какие изменения будут внесены», — передает слова Палуцкаса Sputnik.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру двухнедельный срок для разъяснения ситуации перед обществом и для рассмотрения альтернативных вариантов исполнения обязанностей. Такое решение последовало вслед за расследованием, связанным с деятельностью компании Dankora, основанной племянницей Палуцкаса. Фирма получила льготный кредит на сумму 200 тысяч евро и впоследствии начала закупать продукцию у компании Garnis, владельцем которой является сам Палуцкас.

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Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об отставке девятнадцатого правительства страны балтийской республики. Об этом сообщил сам премьер на специально созванном заседании кабмина. «Приняв решение об отставке с поста премьер-министра, объявляю об отставке 19-го правительства Литвы. Я ухожу в отставку, а вы временно продолжите работать, пока новый премьер-министр не решит, какие изменения будут внесены», — передает слова Палуцкаса Sputnik. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру двухнедельный срок для разъяснения ситуации перед обществом и для рассмотрения альтернативных вариантов исполнения обязанностей. Такое решение последовало вслед за расследованием, связанным с деятельностью компании Dankora, основанной племянницей Палуцкаса. Фирма получила льготный кредит на сумму 200 тысяч евро и впоследствии начала закупать продукцию у компании Garnis, владельцем которой является сам Палуцкас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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