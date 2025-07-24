Президент Литвы дал премьеру две недели до увольнения

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Гитанас Науседа дал две недели Полуцкасу для ответа на вопросы общественности
Гитанас Науседа дал две недели Полуцкасу для ответа на вопросы общественности Фото:

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу срок для ответов на вопросы общественности, либо оставить свои обязанности. Об этом сообщает советник лидера страны Фредерикас Янсонас.

«Президент Гитанас Науседа дает премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу две недели, в течение которых премьер-министр должен ответить на вопросы общественности или рассмотреть дальнейшие варианты исполнения обязанностей премьер-министра», — указано в материале. Информацию приводит LRT.

Решение принято после череды расследований против компании Dankora, которую основала племянница Палуцкаса. Предприятие получило льготный кредит в размере 200 тысяч евро, а затем стало покупать товары у компании Garnis, которая принадлежит Палуцкасу.

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Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу срок для ответов на вопросы общественности, либо оставить свои обязанности. Об этом сообщает советник лидера страны Фредерикас Янсонас. «Президент Гитанас Науседа дает премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу две недели, в течение которых премьер-министр должен ответить на вопросы общественности или рассмотреть дальнейшие варианты исполнения обязанностей премьер-министра», — указано в материале. Информацию приводит LRT. Решение принято после череды расследований против компании Dankora, которую основала племянница Палуцкаса. Предприятие получило льготный кредит в размере 200 тысяч евро, а затем стало покупать товары у компании Garnis, которая принадлежит Палуцкасу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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