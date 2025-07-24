Президент Литвы дал премьеру две недели до увольнения

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу срок для ответов на вопросы общественности, либо оставить свои обязанности. Об этом сообщает советник лидера страны Фредерикас Янсонас.
«Президент Гитанас Науседа дает премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу две недели, в течение которых премьер-министр должен ответить на вопросы общественности или рассмотреть дальнейшие варианты исполнения обязанностей премьер-министра», — указано в материале. Информацию приводит LRT.
Решение принято после череды расследований против компании Dankora, которую основала племянница Палуцкаса. Предприятие получило льготный кредит в размере 200 тысяч евро, а затем стало покупать товары у компании Garnis, которая принадлежит Палуцкасу.
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