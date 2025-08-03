В Челябинске будут судить «черного» застройщика

В Челябинске отправили под суд директора ООО «МАДЕРНДОМ» Максима Дернова, задержанного сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону по делу о мошенничестве и отмывании денег. Следствие по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило материалы в суд, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО „МАДЕРНДОМ“. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. „б“ ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Дернова задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону. На основании оперативных материалов следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по региону было возбуждено шесть уголовных дел.
В пресс-службе СКР по региону сообщили, что расследование по делу завершено. В ходе следствия было установлено, что Дернов с ноября 2022 года по май 2025 года заключил несколько контрактов с гражданами на строительство и отделку индивидуальных домов. При этом не стал выполнять взятые на себя обязательства. В результате строительство домов не завершил, своими преступными действиями трем семьям причинил ущерб в размере более 2,7 млн рублей. Часть полученных денежных средств в размере 450 тысяч рублей Дернов легализовал путем заключения фиктивных договоров оказания услуг, перевода денежных средств на счета хозяйствующих субъектов, последующего их обналичивания и присвоения.
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