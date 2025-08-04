Суд над террористами «Крокуса» закрыли

Суд над террористами «Крокуса» закрыли от публики
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В суде решили провести заседание по делу о теракте в «Крокусе» в закрытом формате
В суде решили провести заседание по делу о теракте в «Крокусе» в закрытом формате Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Уголовное дело, связанное с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», будет рассматриваться Вторым Западным окружным военным судом в закрытом режиме. Об этом сообщили журналисты.

«Суд решил в закрытом режиме рассмотреть уголовное дело о теракте в „Крокусе“», — заявили в РИА «Новости». К рассмотрению дела по существу правоохранители приступили сегодня. Слушание в выездном формате на территории Московского городского суда началось с опозданием.

Теракт в «Крокусе» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Согласно сведениям Следственного комитета РФ, жертвами трагедии стали 149 человек. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести, а еще 609 пострадали, получив ранения различной степени тяжести. Перед судом предстали 19 фигурантов дела: 13 из них обвиняются в непосредственном совершении теракта, остальные — в содействии террористической деятельности. Им также предъявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на сумму 68 млн рублей.

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Уголовное дело, связанное с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», будет рассматриваться Вторым Западным окружным военным судом в закрытом режиме. Об этом сообщили журналисты. «Суд решил в закрытом режиме рассмотреть уголовное дело о теракте в „Крокусе“», — заявили в РИА «Новости». К рассмотрению дела по существу правоохранители приступили сегодня. Слушание в выездном формате на территории Московского городского суда началось с опозданием. Теракт в «Крокусе» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Согласно сведениям Следственного комитета РФ, жертвами трагедии стали 149 человек. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести, а еще 609 пострадали, получив ранения различной степени тяжести. Перед судом предстали 19 фигурантов дела: 13 из них обвиняются в непосредственном совершении теракта, остальные — в содействии террористической деятельности. Им также предъявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на сумму 68 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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