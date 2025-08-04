Военный суд Москвы начал рассматривать дело о теракте в «Крокусе» по существу

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, связанного с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили журналисты.
«Слушание было назначено на 11:00, но началось с опозданием, о начале объявила тройка судей», — передает РИА «Новости». Заседание проводится в выездном формате на территории Московского городского суда, обладающего большей вместимостью.
В подмосковном городе Красногорск 22 марта 2024 года произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Несколько человек ворвались в здание, открыли стрельбу из автоматического оружия по присутствующим и подожгли зрительный зал. По информации Следственного комитета РФ, число погибших достигло 149 человек — причиной смерти 41 из них стали огнестрельные ранения. Еще один человек считается пропавшим без вести, а 609 получили ранения различной степени тяжести. Сумма нанесенного ущерба оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.
На данный момент на скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 из них обвиняются в совершении теракта, остальные — в пособничестве террористической деятельности. В рамках уголовного дела к обвиняемым предъявлены также и гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 миллионов рублей.
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