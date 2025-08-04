Unherd: попытки Трампа шантажировать РФ помешают решению конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Действия Трампа в отношении РФ противоречат приоритетам его администрации, пишет Unherd
Действия Трампа в отношении РФ противоречат приоритетам его администрации, пишет Unherd Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Оказание санкционного давления президентом США Дональдом Трампом на Россию в рамках урегулирования украинского конфликта является неэффективным и идет вразрез с главными задачами, поставленными его администрацией. Об этом сообщило издание Unherd.

«Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине», — говорится в публикации. Так, известно, что американский лидер пригрозил Москве введением более жестких санкций в случае, если к 8 августа не будет достигнуто прогресса по перемирию в конфликте. К этому моменту закончится объявленный им 10-дневный соответствующий ультиматум.

Подобные угрозы, по мнению аналитиков, могут быть направлены на оказание давления на Китай, чтобы страна прекратила поддерживать Москву. Эта тактика обусловлена тем, что прежние подходы Вашингтона к взаимодействию с Россией перестали приносить ожидаемый результат, а активные наступления ВС РФ на фронте вынуждают администрацию Дональда Трампа ускорить разрешение конфликта. В этой ситуации все стороны окажутся проигравшими, за исключением самих Штатов.

В ответ на подобное президент РФ Владимир Путин накануне визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа заявил, что результатом диалога с Киевом должен стать прочный и продолжительный мир. По его словам, неудовлетворенность Трампа темпами переговоров объясняется чрезмерно высокими ожиданиями американской стороны, передает деловое издание «Взгляд». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оказание санкционного давления президентом США Дональдом Трампом на Россию в рамках урегулирования украинского конфликта является неэффективным и идет вразрез с главными задачами, поставленными его администрацией. Об этом сообщило издание Unherd. «Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине», — говорится в публикации. Так, известно, что американский лидер пригрозил Москве введением более жестких санкций в случае, если к 8 августа не будет достигнуто прогресса по перемирию в конфликте. К этому моменту закончится объявленный им 10-дневный соответствующий ультиматум. Подобные угрозы, по мнению аналитиков, могут быть направлены на оказание давления на Китай, чтобы страна прекратила поддерживать Москву. Эта тактика обусловлена тем, что прежние подходы Вашингтона к взаимодействию с Россией перестали приносить ожидаемый результат, а активные наступления ВС РФ на фронте вынуждают администрацию Дональда Трампа ускорить разрешение конфликта. В этой ситуации все стороны окажутся проигравшими, за исключением самих Штатов. В ответ на подобное президент РФ Владимир Путин накануне визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа заявил, что результатом диалога с Киевом должен стать прочный и продолжительный мир. По его словам, неудовлетворенность Трампа темпами переговоров объясняется чрезмерно высокими ожиданиями американской стороны, передает деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...