Неожиданное возвращение участницы: как прошла пятая серия реалити-шоу «Большой куш»

В воскресенье, 3 августа, на ТНТ вышел пятый эпизод реалити-шоу «Большой куш. Бангкок». Звездные пары продолжают бороться за главный приз в 10 миллионов рублей. Ради приза звезды готовы пойти на все, плести интриги и предавать друзей. О том, как прошел пятый выпуск реалити — в материале URA.RU.
Что такое шоу «Большой куш. Бангкок»
«Большой куш. Бангкок» — это адреналиновое реалити-шоу, стартовавшее на ТНТ 6 июля 2025 года. В экзотических декорациях Таиланда 12 знаменитых пар сражаются за 10 миллионов рублей. У каждой команды есть кейс, и лишь в одном находятся деньги. Также среди них скрывается «черная метка» — ее обладатели моментально покидают игру.
Главная интрига — постоянные обмены чемоданами. После каждого выпуска проходит церемония перераспределения кейсов, порядок которой зависит от результатов испытаний. Чтобы дойти до финала, участникам нужно не только проявлять силу и ловкость, но и мастерски договариваться, блефовать и предавать, ведь в погоне за главным призом все средства хороши. Среди участников — звезды шоу-бизнеса, спортсмены и блогеры:
- Рэпер ST (Александр Степанов) и его жена Ассоль
- Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова
- Пауэрлифтер Кирилл Сарычев и боец Василий «Пельмень» Камоцкий
- Актриса Анна Хилькевич и её муж Артур Мартиросян
- Актриса Мария Кравченко и гимнастка Анжелика Стубайло
- Комики Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома
- Актер Владимир Селиванов и блогер Алекса (Александра Калмыкова)
- Музыканты Анатолий Цой и KAYA (Ксения Луговая)
- Блогеры Наташа Гасанханова и Айза (Айза-Лилуна Хамзатовна Ай)
- Певец Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак
- Боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю
Что произошло в начале 5 серии шоу «Большой куш»
Эпизод начался со скандала, который тянется с конца прошлой серии, в которой Тимур Родригез провалил индивидуальное испытание. По правилам шоу, один из участников пары обязан был уйти. Вместе с ведущими пара удалилась на пирс, где им предложили на выбор три сценария: уходят оба, уходит только Тимур или же только Катя. В итоге решение было принято: Тимур покинул шоу, а Екатерина Кабак продолжила борьбу за 10 миллионов.
Чтобы девушка не осталась одна, ведущие организовали для нее мини-лотерею. Перед ней разложили карточки с фотографиями выбывших участников. Нужно было переворачивать карточки до тех пор, пока трижды не выпадет фото одного и того же человека. Так определился ее новый партнер — Мария Кравченко, ушедшая еще во втором выпуске. Участница Comedy Woman официально вернулась в проект.
Быстрая игра в пятой серии «Большого куша»
Днем участников ждало первое испытание — кроссворд на скорость. Парам нужно было расшифровать шифр с названиями экзотических фруктов, используя предоставленную азбуку, и выложить нужные плоды на тарелку. Сложность была в том, что не все игроки знали, как выглядят эти фрукты. С заданием лучше всех справились супруги Селивановы, что дало им возможность заглянуть в чужой кейс.
В попытке поймать чемодан с деньгами или «черной меткой» они выбрали кейс Джигана и Оксаны Самойловой. Однако тот оказался пустым. Тем временем союз Джигановых, Айзы и Гасанхановой укрепился — к ним присоединилась новоиспеченная пара Кравченко — Кабак.
Индивидуальное испытание в пятой серии «Большого куша»
Дальше — традиционное индивидуальное испытание, жребий в который раз достался Наталье Гасанхановой. Ее задачей было расшифровать название книги и найти ее в комнате, заваленной другими книгами и разными вещами. Шифр, как оказалось, основан на раскладке клавиатуры. Книга — «Капитанская дочка» Пушкина.
Гасанханова была близка к победе — нужную книгу она нашла и даже подержала в руках. Но не догадалась заглянуть внутрь. Время вышло, и испытание оказалось провалено. По аналогии с судьбой Родригеза, участники заподозрили, что Наталью может ждать серьезное наказание.
Большое испытание в пятой серии шоу «Большой куш»
Следующим испытанием стало нечто среднее между керлингом, дартсом и гонками на выживание. Один игрок садился в роликовую тележку, другой разгонял его в сторону мишени на площадке. Задача — остановиться как можно ближе к центру, не нарушив правил. В течение пяти раундов позволялось даже выбивать чужие тележки. Результаты испытания вышли следующими:
- Искандарова и Кожома — 27 очков;
- Оксана и Джиган — 25 очков;
- Супруги Селивановы — 24 очков;
- Кравченко и Кабак — 24 очков;
- Лебедев и Цзю — 22 очков;
- Кирилл и Василий — 22 очков;
- Ксения и Анатолий — 17 очков;
- Айза и Гасанханова — 12 очков.
Церемония обмена чемоданами в пятой серии «Большого куша»
Вечерняя церемония — апогей выпуска. Все пары начали меняться кейсами по установленному порядку. Но главным вопросом было — кто уйдет?
Айза и Наталья были вынуждены выбрать, с кем они обменяются кейсами, не консультируясь с коалицией. Они решили поменяться с Оксаной и Джиганом, отдав им деньги. Однако уже на следующем ходе Анатолий и Ксения забрали кейс, отдав паре карту на выбывание.
Во время церемонии Цой продолжал «игру на два фронта». Он пытался заручиться поддержкой всех подряд — и Айзы, и Кравченко, и Искандаровой. В итоге Айза и ее союзницы начали подозревать Цоя в «крысятничестве» — он сливал слишком много информации разным людям. Особенно разозлило девушек то, что он раскрыл содержание их кейса без их ведома.
На последнем этапе обмена Селивановы получили черную метку. Перед уходом Александра заявила о буллинге в свой адрес, напомнив участникам, что на испытании те вели себя предвзято и агрессивно. Однако другие игроки были категоричны: виною всему — их двойственная игра и неспособность сформировать четкий альянс.
В конце выпуска чемодан с деньгами оказался у Анатолия Цоя. Однако, по намекам в эфире и эмоциям других участников, ясно — долго он с ними не задержится.
Перед финальными титрами ведущие сообщили участникам, что одна из ранее выбывших пар вернется. Судя по кадрам анонса 6 выпуска, на возврат претендуют Хилькевичи и Селивановы. Кто же вернется — зрители узнают уже 10 августа.
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