В Челябинске первый курс обучения в вузе обойдется от 149 до 220 тысяч рублей

04 августа 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Стоимость обучения в челябинских вузах начинается от 149,2 тысячи рублей в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ведущих вузах Челябинска стоимость коммерческого обучения в 2025 году варьируется в диапазоне от 149 до 220 тысяч рублей в год. Средняя цена по городу при поступлении на первый курс бакалавриата или специалитета составила около 180 тысяч рублей в год за очную форму обучения. Самыми дорогими оказались инженерно-технические и медицинские направления. В Южно-Уральском госуниверситете стоимость за обучение на специальностях, связанных с ракетами и авиастроением, достигла 220,7 тысячи рублей в год. В то же время самая доступная цена за год в 149,2 тысячи установлена в УралГУФК на направление «Педагогическое образование» с двумя профилями. Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) Наиболее бюджетными направлениями оказались гуманитарные: политология, история, филология, а также прикладные дисциплины — механика и математическое моделирование, перевод и переводоведение. Обучение на них стоит 150 600 рублей в год. Самые дорогие программы: «Боеприпасы и взрыватели», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Авиастроение». За них придется заплатить 220 700 рублей в год. Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) Стоимость очного обучения достигает 220 тысяч рублей в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минимальная стоимость: 159 тысяч рублей в год. Она установлена для целого ряда гуманитарных и технических направлений, среди которых психология, экономика, менеджмент, прикладная математика, а также перевод, клиническая психология и таможенное дело. Самыми дорогими стали «Баллистика и гидроаэродинамика», «Наноинженерия», «Медицинская биохимия» и другие медико-технологические направления: по 216 тысяч рублей в год. Южно-Уральский гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) Самые доступные специальности здесь связаны с педагогическим образованием, дефектологией и психолого-педагогическим профилем — 149 810 рублей в год. Максимальная цена — 219 643 рубля — установлена для направления «Физическая культура и профессиональная физическая подготовка». Чуть дешевле — «Физиология человека и животных» и «Экология», они стоят 200 504 рубля. Уральский госуниверситет физической культуры (УралГУФК) Здесь самая низкая стоимость — 149 200 рублей — на программу педагогического образования с двумя профилями подготовки. Самые дорогие направления связаны с физкультурой и спортом: «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Адаптивная физическая культура», «Спорт». Стоимость обучения на них составляет 200 800 рублей в год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ведущих вузах Челябинска стоимость коммерческого обучения в 2025 году варьируется в диапазоне от 149 до 220 тысяч рублей в год. Средняя цена по городу при поступлении на первый курс бакалавриата или специалитета составила около 180 тысяч рублей в год за очную форму обучения. Самыми дорогими оказались инженерно-технические и медицинские направления. В Южно-Уральском госуниверситете стоимость за обучение на специальностях, связанных с ракетами и авиастроением, достигла 220,7 тысячи рублей в год. В то же время самая доступная цена за год в 149,2 тысячи установлена в УралГУФК на направление «Педагогическое образование» с двумя профилями. Наиболее бюджетными направлениями оказались гуманитарные: политология, история, филология, а также прикладные дисциплины — механика и математическое моделирование, перевод и переводоведение. Обучение на них стоит 150 600 рублей в год. Самые дорогие программы: «Боеприпасы и взрыватели», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Авиастроение». За них придется заплатить 220 700 рублей в год. Минимальная стоимость: 159 тысяч рублей в год. Она установлена для целого ряда гуманитарных и технических направлений, среди которых психология, экономика, менеджмент, прикладная математика, а также перевод, клиническая психология и таможенное дело. Самыми дорогими стали «Баллистика и гидроаэродинамика», «Наноинженерия», «Медицинская биохимия» и другие медико-технологические направления: по 216 тысяч рублей в год. Самые доступные специальности здесь связаны с педагогическим образованием, дефектологией и психолого-педагогическим профилем — 149 810 рублей в год. Максимальная цена — 219 643 рубля — установлена для направления «Физическая культура и профессиональная физическая подготовка». Чуть дешевле — «Физиология человека и животных» и «Экология», они стоят 200 504 рубля. Здесь самая низкая стоимость — 149 200 рублей — на программу педагогического образования с двумя профилями подготовки. Самые дорогие направления связаны с физкультурой и спортом: «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Адаптивная физическая культура», «Спорт». Стоимость обучения на них составляет 200 800 рублей в год.