В Челябинской области поставят рекорд ремонта дорог

В Челябинской области сохраняются рекордные объемы ремонта дорог. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Всего в этом году планируем отремонтировать более 725 км областных и муниципальных дорог. Сохраняем рекордные объемы дорожных работы последних нескольких лет", — уточнил Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что к началу августа уже отремонтировано 363 км региональных и муниципальных дорог. В настоящее время на большинстве объектов работы ведутся в интенсивном режиме. Глава региона подчеркнул необходимость сохранять высокие темпы: пока сохраняются благоприятные погодные условия, необходимо максимально использовать это время.
Особо губернатор отметил муниципалитеты, которые демонстрируют наилучшие показатели по реализации дорожных ремонтов, — это Копейск, Озерск и Аргаяш. Среди ключевых объектов 2025 года выделена дорога Первуха – Меседа – Тюлюк, строительство трассы Красное Поле – Полетаево, возведение дороги Погорелка – Долговка, а также строительство моста через реку Уфа в Нязепетровске и моста на улице Черкасская в Челябинске.
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