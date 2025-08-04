В Челябинской области поставят рекорд ремонта дорог

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В регионе сохраняют рекондрые объемы ремонта дорог
В регионе сохраняют рекондрые объемы ремонта дорог Фото:

В Челябинской области сохраняются рекордные объемы ремонта дорог. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"Всего в этом году планируем отремонтировать более 725 км областных и муниципальных дорог. Сохраняем рекордные объемы дорожных работы последних нескольких лет", — уточнил Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что к началу августа уже отремонтировано 363 км региональных и муниципальных дорог. В настоящее время на большинстве объектов работы ведутся в интенсивном режиме. Глава региона подчеркнул необходимость сохранять высокие темпы: пока сохраняются благоприятные погодные условия, необходимо максимально использовать это время.

Особо губернатор отметил муниципалитеты, которые демонстрируют наилучшие показатели по реализации дорожных ремонтов, — это Копейск, Озерск и Аргаяш. Среди ключевых объектов 2025 года выделена дорога Первуха – Меседа – Тюлюк, строительство трассы Красное Поле – Полетаево, возведение дороги Погорелка – Долговка, а также строительство моста через реку Уфа в Нязепетровске и моста на улице Черкасская в Челябинске.

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В Челябинской области сохраняются рекордные объемы ремонта дорог. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "Всего в этом году планируем отремонтировать более 725 км областных и муниципальных дорог. Сохраняем рекордные объемы дорожных работы последних нескольких лет", — уточнил Текслер в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что к началу августа уже отремонтировано 363 км региональных и муниципальных дорог. В настоящее время на большинстве объектов работы ведутся в интенсивном режиме. Глава региона подчеркнул необходимость сохранять высокие темпы: пока сохраняются благоприятные погодные условия, необходимо максимально использовать это время. Особо губернатор отметил муниципалитеты, которые демонстрируют наилучшие показатели по реализации дорожных ремонтов, — это Копейск, Озерск и Аргаяш. Среди ключевых объектов 2025 года выделена дорога Первуха – Меседа – Тюлюк, строительство трассы Красное Поле – Полетаево, возведение дороги Погорелка – Долговка, а также строительство моста через реку Уфа в Нязепетровске и моста на улице Черкасская в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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