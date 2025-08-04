Режиссеру Михалкову во время обеда с Алиевым неожиданно позвонил Путин

В одном из выпусков телепередачи «Бесогон» ее автор и ведущий, кинорежиссер Никита Михалков поделился воспоминаниями о совместном обеде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время этого режиссеру поступил телефонный звонок от российского лидера Владимира Путина. Михалков отметил, что Алиев так же поговорил с коллегой из РФ.
Ключевое внимание в этом выпуске программы было уделено резкой риторике Азербайджана в отношении России — аресты и задержания россиян из-за аналогичных действий правоохранителей в отношении некоторых азербайджанских диаспор в РФ. Никита Михалков напомнил о нынешнем конфликте между двумя странами, а в эфире программы прозвучали высказывания Ильхама Алиева, в которых тот критиковал решения Москвы насчет украинского кризиса. Затем кинорежиссер перешел к рассказу о давнем обеде с азербайджанским лидером.
«Много лет назад я был приглашен в Азербайджан моими коллегами кинематографистами. И случилось так, что я был приглашен президентом Азербайджана на обед. <...> Дело в том, что за день до этого я попросил о возможности переговорить с нашим президентом по телефону по одному вопросу. И случилось так, что как раз именно во время этого обеда и раздался этот звонок. Когда Ильхам Гейдарович услышал, что я говорю с нашим президентом, я понял по его лицу, что это его сильно как-то взволновало», — рассказал Михалков в эфире своей программы. Информацию предает «Царьград».
По словам кинорежиссера, ему не хватит слов, чтобы передать ту радость и вдохновение, с которыми Алиев беседовал с Путиным. В тот момент президент РФ услышал немало комплиментов и приятных слов от азербайджанского коллеги. Крое того, Никита Михалков заметил, что ему могут возразить — времена меняются, ситуации бывают разными. Однако, как заявил телеведущий, настоящее мужское начало, особенно на Кавказе, «зиждется на достоинстве, на верности слову, на порядочности, надежности». «Хотя бы за то, что по инициативе отца нынешнего президента Азербайджана, Гейдара Алиева, огромное количество азербайджанских молодых людей получили в России бесплатное для них высшее образование в лучших вузах нашей страны. Ну как можно это забыть? А можно», — заявил Михалков.
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