Задержания, суды и скандал: хроника разгрома азербайджанского клана в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали восьмерых азербайджанцев, главу диаспоры допрашивали

03 июля 2025 в 12:28 Размер текста - 17 +

Защита Камала Сафарова заявила, что его арест несправедливый Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге В Екатеринбурге прошли массовые задержания и аресты уроженцев Азербайджана. Следователи считают, что фигуранты создали этническую ОПГ и занимались убийствами и покушениями на соотечественников ради передела сфер влияния бизнеса. История привела к международному скандалу. URA.RU рассказывает хронику событий в столице Урала. 27 июня Следственные действия начались 27 июня в пять утра Фото: Илья Московец © URA.RU По данным URA.RU, силовики ворвались к гражданам Азербайджана в пять утра. У них дома прошли обыски. По слухам, на допрос могли быть доставлены свыше 50 человек. Многих после следственных действий отпустили домой. Позже стало известно, что задержаны восемь человек: братья Сафаровы: Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Ахлиман Гаджиев, Шахин Лалаев и Азиз Абасов. В этот жен день, по слухам, следователи увозили на допрос главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Сам он эти сведения опроверг, заявив, что негатив про него распространяют недоброжелатели. 28 июня Подробности уголовного дела стали известны лишь на следующий день. Фигурантов подозревают в убийстве торговца Юниса Пашева в 2001-м, покушении на его друга Фехруза в 2010-м, который пытался привлечь преступников к уголовной ответственности, и убийстве Икрома Гаджиева в 2011 году. Известно, что семеро из них свою вину не признали. По слухам, обличающие на всех показания мог дать Мазахир Сафаров. Силовики вывозили его на место преступлений для дачи показаний. 29 июня Первую тройку азербайджанцев привезли в суд в минувшее воскресенье. Аяза, Мазахира и Акифа отправили в следственный изолятор на 22 дня — до 19 июля. В Ленинском райсуде их поддерживали представители диаспоры, дипломаты и соотечественники. В этот же день МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование уголовного дела. Дипломаты были недовольны задержанием соотечественников. В стране отменились концерты российских звезд, а позже пошли задержания граждан РФ. 1 июля Бакир Сафаров Фото: Илья Московец © URA.RU Меры пресечения продолжились во вторник. В этот раз были арестованы Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев. Судья Лариса Малухина отправила их под стражу до 19 июля. Кафе «Каспий», которое связывают с «кланом Сафаровых», закрылось. Работает ли оно сейчас, неизвестно. Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Обстановка была напряженной. Приставы тщательно контролировали ситуацию, не допуская ЧП. Вечером силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински, когда он проезжал мимо своего торгового центра Baku Plaza. За рулем был его сын Мутвалы, которого сначала тоже задержали (позже отпустили). Мутвалы говорил URA.RU, что его отца допросили в качестве свидетеля (уже во второй раз) и отпустили домой без предъявления каких-либо обвинений. Ахлиман Гянджиев Фото: Размик Закарян © URA.RU Mercedes, из которого вытащили Шыхлински-старшего Фото: Размик Закарян © URA.RU 2 июля Утром был арестован Шахин Лалаев. А о том, что в среду в суд доставят еще двоих подозреваемых — Камала и Азиза — стало известно лишь вечером. Судья Юлия Лобанова также отправила их в СИЗО до 19 июля. Защита планирует обжаловать аресты. Шахин Лалаев Фото: Илья Московец © URA.RU Азиз Абасов прятал свое лицо от СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошли массовые задержания и аресты уроженцев Азербайджана. Следователи считают, что фигуранты создали этническую ОПГ и занимались убийствами и покушениями на соотечественников ради передела сфер влияния бизнеса. История привела к международному скандалу. URA.RU рассказывает хронику событий в столице Урала. По данным URA.RU, силовики ворвались к гражданам Азербайджана в пять утра. У них дома прошли обыски. По слухам, на допрос могли быть доставлены свыше 50 человек. Многих после следственных действий отпустили домой. Позже стало известно, что задержаны восемь человек: братья Сафаровы: Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Ахлиман Гаджиев, Шахин Лалаев и Азиз Абасов. В этот жен день, по слухам, следователи увозили на допрос главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Сам он эти сведения опроверг, заявив, что негатив про него распространяют недоброжелатели. Подробности уголовного дела стали известны лишь на следующий день. Фигурантов подозревают в убийстве торговца Юниса Пашева в 2001-м, покушении на его друга Фехруза в 2010-м, который пытался привлечь преступников к уголовной ответственности, и убийстве Икрома Гаджиева в 2011 году. Известно, что семеро из них свою вину не признали. По слухам, обличающие на всех показания мог дать Мазахир Сафаров. Силовики вывозили его на место преступлений для дачи показаний. Первую тройку азербайджанцев привезли в суд в минувшее воскресенье. Аяза, Мазахира и Акифа отправили в следственный изолятор на 22 дня — до 19 июля. В Ленинском райсуде их поддерживали представители диаспоры, дипломаты и соотечественники. В этот же день МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование уголовного дела. Дипломаты были недовольны задержанием соотечественников. В стране отменились концерты российских звезд, а позже пошли задержания граждан РФ. Меры пресечения продолжились во вторник. В этот раз были арестованы Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев. Судья Лариса Малухина отправила их под стражу до 19 июля. Кафе «Каспий», которое связывают с «кланом Сафаровых», закрылось. Работает ли оно сейчас, неизвестно. Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Обстановка была напряженной. Приставы тщательно контролировали ситуацию, не допуская ЧП. Вечером силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински, когда он проезжал мимо своего торгового центра Baku Plaza. За рулем был его сын Мутвалы, которого сначала тоже задержали (позже отпустили). Мутвалы говорил URA.RU, что его отца допросили в качестве свидетеля (уже во второй раз) и отпустили домой без предъявления каких-либо обвинений. Утром был арестован Шахин Лалаев. А о том, что в среду в суд доставят еще двоих подозреваемых — Камала и Азиза — стало известно лишь вечером. Судья Юлия Лобанова также отправила их в СИЗО до 19 июля. Защита планирует обжаловать аресты.