Путин прозондировал почву перед встречей с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин прозондировал почву перед ожидаемой на этой неделе встречей со спецпредставителем лидера США Стивом Уиткоффом. По сообщению Кремля, 4 августа Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Эксперты считают, что Путин использует возможность содействовать урегулированию конфликта в секторе Газа, с другой стороны – пытается оценить ситуацию и просчитать планы США, которые могут готовить некое «пакетное соглашение» и по Украине, и по Ближнему Востоку.
Никаких подробностей по сегодняшнему телефонному разговору Путина и Нетаньяху пресс-служба российского лидера не сообщила. Предыдущее общение лидеров состоялось ровно неделю назад, 28 июля. Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, участившиеся контакты связаны не только с добрыми, несмотря ни на какие сложности, личные отношения. По словам политолога, ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной, а в Газе нарастает гуманитарная катастрофа.
«Важными шагами международных игроков были инициативы европейских лидеров (президента Франции и премьер-министра Великобритании, — ред.) о признании Палестинского государства. Это – форма давления на Нетаньяху и на руководство Израиля. Администрация Трампа тоже недовольна поведением Нетаньяху, хотя и на словах, и на деле продолжает его поддерживать.
Эта ситуация, судя по всему, создает определенные возможности для инициатив, направленных на разрешение ближневосточного кризиса, со стороны российского руководства. С ними и связаны телефонные контакты Владимира Путина и Нетаньяху», — отметил Зудин.
Директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов допускает, что США готовят некое «пакетное соглашение в формате Украина – Ближний Восток». «Готовится некая широкая комбинация с широким охватом, и поэтому тон Москвы очень позитивный, несмотря на то что со стороны США раздаются угрозы. Мы видим признаки активной работы по закулисной дипломатии», — полагает эксперт.
Разговор Путина и Нетаньяху связан с недавним визитом Уиткоффа в Израиль и его ожидаемым визитом в Россию, объясняет политолог Зудин. «У Уиткоффа – особая миссия: он совмещает роль переговорщика как по Ближнему Востоку, так и переговорщика по российскому и украинскому треку. Уиткофф в том и в другом случае является связующим звеном», — заключил Зудин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.