Путин приструнил Нетаньяху из-за дерзкой операции в Сирии

Россия осудила план Израиля по разделу Сирии. В телефонном разговоре 28 июля президент Владимир Путин указал премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Арабская Республика должна сохранить суверенитет. Как объяснила URA.RU востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина, происходящее в Сирии — лишь мрачные признаки будущих больших потрясений, и Россия пытается этого избежать.
Путин и Нетаньяху обсудили различные «аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке». Главной темой, судя по сообщению Кремля, стала ситуация в Сирии. «Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», — говорится в релизе.
Лидеры не обошли стороной «недавнее обострение ирано-израильской конфронтации». Президент России заявил, что Москва готова помочь разрешить ситуацию вокруг иранской ядерной программы дипломатическими средствами.
Израиль хочет разделить Сирию, но Москва не может этого допустить, объяснила URA.RU востоковед Елена Супонина. Ситуация в Сирии резко обострилась 13 июля из-за столкновений между друзской общиной и бедуинскими племенами в провинции Сувейда, в результате чего погибли десятки человек, включая мирных жителей. В ответ на это Израиль пригрозил сирийским властям «жесткими ударами» в случае продолжения атак на друзское население. 16 июля израильские ВВС нанесли авиаудар по штаб-квартире Генштаба ВС Сирии в центре Дамаска.
“Россия обеспокоена происходящим на Ближнем Востоке: в Палестине, Ливане, но особенно Сирии, потому что там находятся наши военные базы. Резня в отношении друзов выглядит мрачным предзнаменованием возможных будущих потрясений в Сирии, и Россия делает все для того, чтобы этого избежать”, — заявила Супонина.
По словам политолога, Израиль «активно вовлекается» во внутренние дела Сирии, а некоторые израильские политики «даже не скрывают, что стремятся к разделу этой страны». Сейчас Москва четко обозначила, что выступает за единство Сирии, защиту национальных меньшинств, добавила собеседница URA.RU.
«При всей приоритетности сирийской темы абсолютно точно обсуждалась и палестинская проблема. Россия считает невозможной нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа — она катастрофическая. Наверняка премьер-министр Нетаньяху услышал от Путина мнение в пользу того, чтобы ситуация в секторе Газа решалась мирными средствами», — заключила Супонина.
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