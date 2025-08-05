Миронов предложил передать имущество коррупционеров на СВО

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Лидер партии «Справедливая Россия» предложил проект, в котором имущество коррупционеров будут передавать участникам СВО
Лидер партии «Справедливая Россия» предложил проект, в котором имущество коррупционеров будут передавать участникам СВО Фото:

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой передавать имущество, конфискованное у коррупционеров, на нужды участников специальной военной операции. Такой проект предложил сам лидер партии.

«Я уже выступал с предложением использовать имущество коррупционеров на нужды наиболее отличившихся участников СВО», — передает слово лидера партии ТАСС. Кроме того, Миронов добавил, что задачу по распоряжению имуществом коррупционеров может взять на себя фонд «Защитники Отечества».

Лидер «Справедливая России» также выдвинул инициативу направлять военнослужащим средства, конфискованные у лиц, обвиненных в коррупционных преступлениях или вырученные от продажи их имущества. По его словам, все, что было похищено у народа, станет поддержкой для достойнейших его представителей.

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой передавать имущество, конфискованное у коррупционеров, на нужды участников специальной военной операции. Такой проект предложил сам лидер партии. «Я уже выступал с предложением использовать имущество коррупционеров на нужды наиболее отличившихся участников СВО», — передает слово лидера партии ТАСС. Кроме того, Миронов добавил, что задачу по распоряжению имуществом коррупционеров может взять на себя фонд «Защитники Отечества». Лидер «Справедливая России» также выдвинул инициативу направлять военнослужащим средства, конфискованные у лиц, обвиненных в коррупционных преступлениях или вырученные от продажи их имущества. По его словам, все, что было похищено у народа, станет поддержкой для достойнейших его представителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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