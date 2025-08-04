Жителям Челябинска показали работу специального трамвая, который по ночам шлифует рельсы, выполняя идеальные спа-процедуры для тихого и комфортного передвижения других вагонов. Видео процесса поделились в пресс-службе «ЧелябГЭТ».
«Поговорим о самом брутальном „маникюрном мастере“ для путей — рельсошлифовальном вагоне! Если вдруг увидите на путях этот искрящийся агрегат — знайте, рельсы прямо сейчас получают сеанс спа-ухода», — указано в telegram-канале «ЧелябГЭТ». Агрегат делает будущие поездки комфортнее.
Это устройство напоминает огромную шлифовальную машину, установленную на колесах, которая устраняет с поверхности рельсов всевозможные дефекты, в том числе неровности и волны. Благодаря своей работе аппарат обеспечивает идеальную гладкость рельсового полотна, облегчая движение поездов.
Использование подобной техники существенно продлевает срок службы рельсов — они изнашиваются медленнее, реже требуют замены, что приводит к значительной экономии средств. Кроме того, благодаря обработке рельсов обеспечивается более плавное передвижение подвижного состава. Трамваи становятся менее шумными: снижается уровень вибраций и стука во время движения, а сама поездка — более комфортной.
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