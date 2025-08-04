04 августа 2025

Челябинцам показали ночное спа для трамваев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Специальный трамвай делает рельсы максимально ровными и тихими (архивное фото)
Специальный трамвай делает рельсы максимально ровными и тихими (архивное фото) Фото:

Жителям Челябинска показали работу специального трамвая, который по ночам шлифует рельсы, выполняя идеальные спа-процедуры для тихого и комфортного передвижения других вагонов. Видео процесса поделились в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

«Поговорим о самом брутальном „маникюрном мастере“ для путей — рельсошлифовальном вагоне! Если вдруг увидите на путях этот искрящийся агрегат — знайте, рельсы прямо сейчас получают сеанс спа-ухода», — указано в telegram-канале «ЧелябГЭТ». Агрегат делает будущие поездки комфортнее.

Это устройство напоминает огромную шлифовальную машину, установленную на колесах, которая устраняет с поверхности рельсов всевозможные дефекты, в том числе неровности и волны. Благодаря своей работе аппарат обеспечивает идеальную гладкость рельсового полотна, облегчая движение поездов.

Использование подобной техники существенно продлевает срок службы рельсов — они изнашиваются медленнее, реже требуют замены, что приводит к значительной экономии средств. Кроме того, благодаря обработке рельсов обеспечивается более плавное передвижение подвижного состава. Трамваи становятся менее шумными: снижается уровень вибраций и стука во время движения, а сама поездка — более комфортной.

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Жителям Челябинска показали работу специального трамвая, который по ночам шлифует рельсы, выполняя идеальные спа-процедуры для тихого и комфортного передвижения других вагонов. Видео процесса поделились в пресс-службе «ЧелябГЭТ». «Поговорим о самом брутальном „маникюрном мастере“ для путей — рельсошлифовальном вагоне! Если вдруг увидите на путях этот искрящийся агрегат — знайте, рельсы прямо сейчас получают сеанс спа-ухода», — указано в telegram-канале «ЧелябГЭТ». Агрегат делает будущие поездки комфортнее. Это устройство напоминает огромную шлифовальную машину, установленную на колесах, которая устраняет с поверхности рельсов всевозможные дефекты, в том числе неровности и волны. Благодаря своей работе аппарат обеспечивает идеальную гладкость рельсового полотна, облегчая движение поездов. Использование подобной техники существенно продлевает срок службы рельсов — они изнашиваются медленнее, реже требуют замены, что приводит к значительной экономии средств. Кроме того, благодаря обработке рельсов обеспечивается более плавное передвижение подвижного состава. Трамваи становятся менее шумными: снижается уровень вибраций и стука во время движения, а сама поездка — более комфортной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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