Губернатор раскрыл подробности жуткой аварии с десятками человек и детьми на трассе М-4

Миляев: 48 человек, включая пятерых детей, находились в автобусе в момент ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миляев заявил, что для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения
Миляев заявил, что для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения Фото:

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области утром 5 августа произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились 48 человек, включая пятерых детей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня в 6:45 на 228-м километре трассы М-4 произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва. В салоне находились 48 пассажиров, пятеро из них — дети», — написал Миляев в своем telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывают медицинскую помощь. Для остальных пассажиров организован пункт временного размещения с горячим питанием. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции и ГИБДД. На месте работают экстренные службы и глава администрации Киреевского района Владислав Галкин. Ситуация находится под контролем региональных властей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-4 «Дон» в Тульской области утром 5 августа произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились 48 человек, включая пятерых детей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «Сегодня в 6:45 на 228-м километре трассы М-4 произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва. В салоне находились 48 пассажиров, пятеро из них — дети», — написал Миляев в своем telegram-канале. Пострадавших доставили в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывают медицинскую помощь. Для остальных пассажиров организован пункт временного размещения с горячим питанием. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции и ГИБДД. На месте работают экстренные службы и глава администрации Киреевского района Владислав Галкин. Ситуация находится под контролем региональных властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...