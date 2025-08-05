«Ростех» начнет серийное производство полностью российских самолетов

В России начнется серийное производство самолетов МС-21, Superjet-100 и Ил-114
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Производство самолетов МС-21, SJ-100, Ил-114 планируют запустить к 2026 году
Производство самолетов МС-21, SJ-100, Ил-114 планируют запустить к 2026 году Фото:

Госкорпорация «Ростех» планирует в 2026 году приступить к серийному выпуску пассажирских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Импортозамещенные самолеты МС-21, Ил-114 и „Суперджет 100“ находятся на стадии сертификационных полетов. Компания планирует начать серийное производство полностью российских авиалайнеров до конца 2026 года», — сказал Чемезов во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Кроме того, глава «Ростеха» отметил, что производство отечественных самолетов является одной из главных задач. Руководитель отметил, что в рамках производства самолета МС-21 было разработано свыше 70 отечественных систем и агрегатов, успешно заменивших импортные аналоги. По его словам, полностью импортозамещенная версия воздушного судна совершит первый полет уже в августе этого года. В настоящее время в эксплуатации находятся самолеты с частично российскими комплектующими. Глава «Ростеха» выразил уверенность, что к концу 2026 года завершатся все сертификационные испытания, после чего начнется серийное производство отечественных авиалайнеров. Такое заявление он сделал по итогам недавнего визита на завод в Иркутске.

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Госкорпорация «Ростех» планирует в 2026 году приступить к серийному выпуску пассажирских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. «Импортозамещенные самолеты МС-21, Ил-114 и „Суперджет 100“ находятся на стадии сертификационных полетов. Компания планирует начать серийное производство полностью российских авиалайнеров до конца 2026 года», — сказал Чемезов во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Кроме того, глава «Ростеха» отметил, что производство отечественных самолетов является одной из главных задач. Руководитель отметил, что в рамках производства самолета МС-21 было разработано свыше 70 отечественных систем и агрегатов, успешно заменивших импортные аналоги. По его словам, полностью импортозамещенная версия воздушного судна совершит первый полет уже в августе этого года. В настоящее время в эксплуатации находятся самолеты с частично российскими комплектующими. Глава «Ростеха» выразил уверенность, что к концу 2026 года завершатся все сертификационные испытания, после чего начнется серийное производство отечественных авиалайнеров. Такое заявление он сделал по итогам недавнего визита на завод в Иркутске.
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