«Ростех» начнет серийное производство полностью российских самолетов

Госкорпорация «Ростех» планирует в 2026 году приступить к серийному выпуску пассажирских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
«Импортозамещенные самолеты МС-21, Ил-114 и „Суперджет 100“ находятся на стадии сертификационных полетов. Компания планирует начать серийное производство полностью российских авиалайнеров до конца 2026 года», — сказал Чемезов во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Кроме того, глава «Ростеха» отметил, что производство отечественных самолетов является одной из главных задач. Руководитель отметил, что в рамках производства самолета МС-21 было разработано свыше 70 отечественных систем и агрегатов, успешно заменивших импортные аналоги. По его словам, полностью импортозамещенная версия воздушного судна совершит первый полет уже в августе этого года. В настоящее время в эксплуатации находятся самолеты с частично российскими комплектующими. Глава «Ростеха» выразил уверенность, что к концу 2026 года завершатся все сертификационные испытания, после чего начнется серийное производство отечественных авиалайнеров. Такое заявление он сделал по итогам недавнего визита на завод в Иркутске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.