Лучшему бегуну и бегунье Челябинской области подарят автомобили

Лучшему бегуну и бегунье из Челябинской области вручат автомобили Lada Granta, остальной призовой фонд марафона составит 600 тысяч рублей. За призы уже готовы побороться свыше шести тысяч участников, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Два автомобиля Lada Granta и 600 тысяч рублей: именно так выглядит призовой фонд Челябинского марафона, который пройдет в столице региона 23 и 24 августа. Для участия в празднике спорта и воли уже заявились шесть тысяч любителей бега и профессиональных легкоатлетов», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
Автомобили станут призом для абсолютных победителей среди мужчин и женщин на дистанции 42,2 километра. За второе и третье места предусмотрены денежные выплаты в размере 60 и 50 тысяч рублей соответственно. Финансовое вознаграждение получат также призеры полумарафона, а также забегов на 5 и 10 километров.
В этом году особое внимание зрителей привлечет участие одного из ведущих марафонцев страны — Алексея Реункова. Уроженец Златоуста, чемпион России, призер европейского первенства и участник Олимпийских игр, он примет участие в забеге на 21,1 километр. Его пример станет вдохновляющим ориентиром для всех любителей бега.
Отметим, что участие в марафоне или полумарафоне не является обязательным — для желающих предусмотрены более короткие дистанции. В программе мероприятия заявлены эстафета «21+21», шоссейные забеги на 10, 5 и 1 километр, а также детский старт на один километр. В числе нововведений — корпоративная эстафета для команд из пяти человек. На данный момент подтверждено участие более пятидесяти организаций и предприятий региона, которые будут соревноваться за специальный корпоративный кубок Челябинского марафона.
Старт и финиш всех забегов пройдут на площади Революции. Участники преодолеют трассу по центральным улицам Челябинска, открывая для себя новые виды города. С проспекта Ленина спортсмены смогут полюбоваться церковью Святого Александра Невского, Южно-Уральским государственным университетом, памятником академику Курчатову, а затем маршрут проляжет через парк Гагарина среди вековых сосен.
На дистанциях марафона будут функционировать пункты питания и зоны поддержки с живой музыкой. Более 300 волонтеров окажут помощь участникам, а дежурные медицинские бригады при необходимости оперативно предоставят первую помощь. Для болельщиков и членов семей участников на площади Революции будет развернута крупнейшая на Урале экспозиционная зона, где свои стенды представят спортивные магазины, фитнес-центры, магазины здорового питания и другие организации, поддерживающие идеи спорта и здорового образа жизни. Кроме того, в центре города будут работать детский центр, фуд-корт и тестовая зона с девизом «Научиться бегать может каждый».
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