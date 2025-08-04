Директор челябинской спортшколы № 13 по гандболу Николай Власов пообещал депутатам гордумы, что, если в городе построят современный зал для гандбола, этот вид спорта по популярности не уступит хоккею. Депутаты комиссии по соцполитике посетили школу для оценки потребностей города в спортивных объектах.
«К сожалению, в городе нет стандартного зала 40Х20 метров, необходимого для гандболистов. Если с вашей помощью он появится, мы по популярности у болельщиков сможем соперничать с хоккеем», — заявил Власов.
Сейчас в школе 1948 года постройки зал размером 22Х12 метров. Это подходит только для тренировок детей и подростков. Для игр старшие спортсмены вынуждены арендовать другие залы, но и они не соответствуют необходимым нормативам.
Среди воспитанников — именитые спортсмены победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Последняя из них -– чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Татьяна Ерохина. Школа воспитала 20 мастеров спорта международного класса и 33 мастера спорта. Однако отсутствие необходимых условий заставляет перспективных спортсменов покидать регион.
Депутаты Кирилл Матвеев, Антон Рыжий, Александр Назаров, Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Татьяна Морозова отметили, что полноценный зал городу необходим. Для его постройки будут прилагаться все усилия. Пока зала нет, необходимо поддерживать и совершенствовать имеющуюся инфраструктуру.
В прошлом году выполнен ремонт части фасада здания, покраска стен и пола в спортзале, а также окраска входной группы. В этом году школе выделено три миллиона рублей на ремонт вентиляции и другие работы.
Также депутаты посетили спортивную школу олимпийского резерва «ЧТЗ». За всю историю спортивной школы «ЧТЗ» тренерами подготовлены сотни победителей и призеров соревнований различного уровня, в том числе Заслуженный мастер спорта, семь — мастеров спорта международного класса, более 100 мастеров спорта.
Уже второй год в школе проходит капремонт, общей стоимостью около 60 миллионов рублей. Уже заменена кровля, установлена новая система вентиляции, новые окна и двери. В процессе внутренняя отделка и фасад здания. Ожидается, что 400 спортсменов 30 тренеров-преподавателей и специалистов начнут новый учебный год в отремонтированном здании.
«Мы сегодня побывали на двух достаточно знаковых объектах для спортивной жизни Челябинска. Это школы олимпийского резерва, которые были построены в советские времена, и состояние которых сегодня оставляет желать лучшего. Воспитывая чемпионов, мы должны создать в первую очередь инфраструктуру для наших детей. Есть четкое понимание, что к 1 сентября спортшкола по гимнастике должна быть сдана в эксплуатацию. Надеюсь, подрядчик не подведет. По школе гандбола тоже принято решение. Администрация выделяет дополнительно три миллиона рублей для проведения косметического ремонта. На сегодняшний момент этих денег будет достаточно для того, чтобы привести в соответствие требованиям имеющееся здание. Но действительно очень остро стоит вопрос строительства нового здания. Мы понимаем, и сегодня услышали от спортсменов, что сегодня в городе нет нормальной стандартной площадки для того, чтобы можно было профессионально заниматься этим видом спорта. А я хочу сказать, что все-таки гандбол для Челябинска не пустое слово. У нас есть богатые традиции, школа, есть воспитанники, ставшие олимпийскими чемпионами, которыми мы гордимся. В любом случае у любого спортсмена, в том числе и у гандболистов должен быть свой дом, и мы все должны сделать для того, чтобы этот дом у них появился», — резюмировал итоги поездки вице-спикер гордумы Кирилл Матвеев.
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