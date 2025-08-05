Скончался спортивный комментатор Гришин

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Комментатор Александр Гришин скончался на 48-году жизни
Комментатор Александр Гришин скончался на 48-году жизни Фото:

Российский комментатор фигурного катания Александр Гришин скончался на 48-м году жизни. О его смерти агентству сообщила супруга Анастасия.

«Комментатор фигурного катания Александр Гришин скоропостижно скончался на 48-м году жизни», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале РИА Новостей.

Александр Гришин был одним из самых узнаваемых голосов в мире фигурного катания. На протяжении многих лет он комментировал крупнейшие спортивные турниры, освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Гришина отличали глубокое знание спорта и уважение к спортсменам, благодаря чему он приобрел популярность среди зрителей и профессионального сообщества.

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Российский комментатор фигурного катания Александр Гришин скончался на 48-м году жизни. О его смерти агентству сообщила супруга Анастасия. «Комментатор фигурного катания Александр Гришин скоропостижно скончался на 48-м году жизни», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале РИА Новостей. Александр Гришин был одним из самых узнаваемых голосов в мире фигурного катания. На протяжении многих лет он комментировал крупнейшие спортивные турниры, освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Гришина отличали глубокое знание спорта и уважение к спортсменам, благодаря чему он приобрел популярность среди зрителей и профессионального сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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