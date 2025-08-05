Скончался спортивный комментатор Гришин

Российский комментатор фигурного катания Александр Гришин скончался на 48-м году жизни. О его смерти агентству сообщила супруга Анастасия.
«Комментатор фигурного катания Александр Гришин скоропостижно скончался на 48-м году жизни», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале РИА Новостей.
Александр Гришин был одним из самых узнаваемых голосов в мире фигурного катания. На протяжении многих лет он комментировал крупнейшие спортивные турниры, освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Гришина отличали глубокое знание спорта и уважение к спортсменам, благодаря чему он приобрел популярность среди зрителей и профессионального сообщества.
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