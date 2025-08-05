Судно новой авиакомпании, совершающей рейсы из Египта, впервые приземлилось в Челябинске
Авиакомпания Air Cairo совершила первый перелет из Шарм-Эш-Шейха (Египет) в Челябинск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, самолет встретили водяной аркой.
«Air Cairo совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой», — сообщили в пресс-службе.
Авиакомпания работает по чартерным перевозкам. Рейс будет летать с частотой раз в 10-11 дней по туристическим путевкам.
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