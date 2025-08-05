Новый авиарейс из Египта в Челябинске встретили водяной аркой. Видео

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Судно новой авиакомпании, совершающей рейсы из Египта, впервые приземлилось в Челябинске
Судно новой авиакомпании, совершающей рейсы из Египта, впервые приземлилось в Челябинске Фото:

Авиакомпания Air Cairo совершила первый перелет из Шарм-Эш-Шейха (Египет) в Челябинск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, самолет встретили водяной аркой.

«Air Cairo совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой», — сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания работает по чартерным перевозкам. Рейс будет летать с частотой раз в 10-11 дней по туристическим путевкам.

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Авиакомпания Air Cairo совершила первый перелет из Шарм-Эш-Шейха (Египет) в Челябинск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, самолет встретили водяной аркой. «Air Cairo совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой», — сообщили в пресс-службе. Авиакомпания работает по чартерным перевозкам. Рейс будет летать с частотой раз в 10-11 дней по туристическим путевкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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