Фракция челябинского депутата Гартунга стала самой инициативной в Госдуме

За весеннюю сессию фракция эсеров в Госдуме, в которую входит челябинский депутат Валерий Гартунг, разработала и внесла 215 законопроектов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе депутата, это вывело фракцию в лидеры по законотворчеству.
«Фракция „Справедливая Россия — За правду“ в Государственной Думе заняла первое место по числу законопроектов. За сессию депутаты-справедливороссы внесли 215 инициатив. Учитывая, что во фракции только 28 человек (а всего в Думе 450 депутатов), результат достойный», — сообщил Гартунг.
Он отметил, что внесенные законодательные инициативы — не запреты и ограничения, а реальные предложения по поддержке граждан. Среди законопроектов самого Гартунга — льготы по оплате аренды жилья для сирот, которым не выдали квартиру, обязанность Центробанка согласовывать повышение ключевой ставки с Госдумой, расширение сроков выплаты пособий для лишившихся работы предпенсионеров, возвращение гражданам права напрямую выбирать мэров городов и поселений и другие.
Также Гартунг выступил против повышения тарифов ЖКХ, против штрафов за поиск экстремистской информации в интернете, за повышение расходов на образование и систему здравоохранения. Депутат поддержал усиление преференций для высокотехнологичной промышленности и внес пакет предложений, останавливающих рост цен.
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