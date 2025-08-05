Почему в Челябинске за месяц рухнули цены на земельные участки. Инфографика

Стоимость земли в Челябинске за месяц снизилась на 70%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на участки в городе упали до 100 800 рублей за сотку
Цены на участки в городе упали до 100 800 рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 24 июня по 22 июля 2025 года цены на земельные участки упали на 70% до 100 874 рулей за сотку. Об этом сообщается на сайте «Restate».

«В Челябинске за месяц стоимость земельных участков снизилась на 70% до 100 874 рублей за сотку. Сейчас минимальная стоимость участков — 150 000 рублей, максимальная — 3 250 000 рублей за объект», — следует из данных на сайте «Restate».

Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на земельные участки снизились из-за середины строительного сезона и нестабильной экономической ситуации на рынке недвижимости.  Также цены на землю падают из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками.

В Челябинске цены на участки падают из-за того, что сейчас середина строительного сезона, а также из-за низкого спроса
В Челябинске цены на участки падают из-за того, что сейчас середина строительного сезона, а также из-за низкого спроса
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В Челябинске с 24 июня по 22 июля 2025 года цены на земельные участки упали на 70% до 100 874 рулей за сотку. Об этом сообщается на сайте «Restate». «В Челябинске за месяц стоимость земельных участков снизилась на 70% до 100 874 рублей за сотку. Сейчас минимальная стоимость участков — 150 000 рублей, максимальная — 3 250 000 рублей за объект», — следует из данных на сайте «Restate». Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на земельные участки снизились из-за середины строительного сезона и нестабильной экономической ситуации на рынке недвижимости.  Также цены на землю падают из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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