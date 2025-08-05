В Челябинске с 24 июня по 22 июля 2025 года цены на земельные участки упали на 70% до 100 874 рулей за сотку. Об этом сообщается на сайте «Restate».
«В Челябинске за месяц стоимость земельных участков снизилась на 70% до 100 874 рублей за сотку. Сейчас минимальная стоимость участков — 150 000 рублей, максимальная — 3 250 000 рублей за объект», — следует из данных на сайте «Restate».
Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на земельные участки снизились из-за середины строительного сезона и нестабильной экономической ситуации на рынке недвижимости. Также цены на землю падают из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками.
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