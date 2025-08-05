Четырехлетнего российского ребенка признали на Украине угрозой безопасности

Украинский сайт «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ) опубликовал персональные данные четырехлетнего гражданина России. Он обвиняется в нарушении порядка пересечения границы с территорией, которую Киев считает своей.
В базе «Миротворца» указано, что ребенок 2020 года рождения был внесен в список за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке содержатся его полные имя, дата рождения, предполагаемые даты пересечения границы, а также информация о документах и номере автомобиля, на котором он, по версии сайта, следовал. Там посчитали, что поездка в ЛНР — это серьезное нарушение. Об этом сообщает РИА Новости.
Данный инцидент не является единичным случаем публикации Киевом персональных данных несовершеннолетних. Ранее в реестр «Миротворца» были внесены сведения о двух российских учащихся — 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. Их личная информация, включая имена, адреса проживания и аккаунты в социальных сетях, оказалась в открытом доступе без получения соответствующего согласия. Кроме того, в 2021 году на данном сайте были размещены данные юной журналистки из Луганска — Фаины Савенковой, которой на тот момент было всего 12 лет. Девочка ранее обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой защитить детей Донбасса.
«Миротворец» — это специальный сайт, на котором регулярно публикуется обновляемый перечень лиц, а в отдельных случаях и их персональные данные. По утверждению создателей ресурса, в этот список включаются и те, кто, по их мнению, выступает «врагом Украины», либо же, как указано на самом сайте, лица, чьи действия содержат признаки преступлений против национальной безопасности Украины, общественной безопасности, граждан и норм международного права.
*»Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ
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