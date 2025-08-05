Россиянина поймали за руку при отправке США военной амуниции

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Россиянин пытался отправить в США боевую экипировку «Ратник»
Россиянин пытался отправить в США боевую экипировку «Ратник» Фото:

В Подмосковье задержан 36-летний россиянин, пытавшийся отправить в США военную амуницию под видом туристических товаров. Таможенники обнаружили в посылках элементы боевого снаряжения из комплекта «Ратник». Об этом сообщила Центральная оперативная таможня.

«36-летний россиянин отправил почтой в США три посылки, указав, что в них находятся подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея. Однако в отправлениях были предметы боевой амуниции „Ратник“: четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников», — сообщили «Ленте.ру» в Центральной оперативной таможне.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ — контрабанда военной техники. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее телеканал RT сообщал, что боевую экипировку «Ратник-3» оснастят модульной защитой и новыми функциями. Она станет компактнее, повысит безопасность и позволит бойцу самостоятельно оказывать себе первую помощь. Эксперты считают, что Россия лидирует в разработке такой амуниции.

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В Подмосковье задержан 36-летний россиянин, пытавшийся отправить в США военную амуницию под видом туристических товаров. Таможенники обнаружили в посылках элементы боевого снаряжения из комплекта «Ратник». Об этом сообщила Центральная оперативная таможня. «36-летний россиянин отправил почтой в США три посылки, указав, что в них находятся подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея. Однако в отправлениях были предметы боевой амуниции „Ратник“: четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников», — сообщили «Ленте.ру» в Центральной оперативной таможне. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ — контрабанда военной техники. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Ранее телеканал RT сообщал, что боевую экипировку «Ратник-3» оснастят модульной защитой и новыми функциями. Она станет компактнее, повысит безопасность и позволит бойцу самостоятельно оказывать себе первую помощь. Эксперты считают, что Россия лидирует в разработке такой амуниции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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