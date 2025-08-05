05 августа 2025

Трамп удивился новости о закупках российского урана и удобрений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп обещал проверить слова Индии об импорте удобрений и урана из России в США
Трамп обещал проверить слова Индии об импорте удобрений и урана из России в США Фото:

Президенту США Дональду Трампу не известно об импорте урана и удобрений из России в Соединенные Штаты, на который ранее обратила внимание Индия после угроз увеличения пошлин со стороны Вашингтона. Об этом рассказал сам Трамп.

«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», — ответил журналистам Трамп, передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с США, на фоне введения Вашингтоном 25-процентных пошлин в отношении индийских товаров с августа. Индия занимает третье место в мире по объему потребления нефти и является одним из крупнейших покупателей российской нефти и других ресурсов, включая уран и удобрения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту США Дональду Трампу не известно об импорте урана и удобрений из России в Соединенные Штаты, на который ранее обратила внимание Индия после угроз увеличения пошлин со стороны Вашингтона. Об этом рассказал сам Трамп. «Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», — ответил журналистам Трамп, передает РИА Новости. Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с США, на фоне введения Вашингтоном 25-процентных пошлин в отношении индийских товаров с августа. Индия занимает третье место в мире по объему потребления нефти и является одним из крупнейших покупателей российской нефти и других ресурсов, включая уран и удобрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...