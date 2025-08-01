01 августа 2025

Трампу доложили, что Индия расхотела закупать нефть у России

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Белого дома прокомментировал торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели
Глава Белого дома прокомментировал торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с Вашингтоном. Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — Дональда Трампа цитирует ТАСС.

На момент публикации представители индийского посольства в США еще никак не комментировали заявление Трампа. Сейчас Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти. Закупки осуществляются у более чем 30 экспортеров, включая РФ, которая в последние годы укрепила свои позиции на местном рынке.

Ранее Вашингтон объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии с августа, пишет RT. Перевозка нефти из России подорожала на всех направлениях из-за новых санкций ЕС, но эти потери компенсировали США, которые подняли цены на нефть угрозами ввести пошлины, отмечает «Национальная служба новостей».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с Вашингтоном. Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами. «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — Дональда Трампа цитирует ТАСС. На момент публикации представители индийского посольства в США еще никак не комментировали заявление Трампа. Сейчас Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти. Закупки осуществляются у более чем 30 экспортеров, включая РФ, которая в последние годы укрепила свои позиции на местном рынке. Ранее Вашингтон объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии с августа, пишет RT. Перевозка нефти из России подорожала на всех направлениях из-за новых санкций ЕС, но эти потери компенсировали США, которые подняли цены на нефть угрозами ввести пошлины, отмечает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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