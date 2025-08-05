В Челябинске возбудили уголовное дело об избиении выпускников в коттеджном поселке «Семь ключей»

В Челябинске следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту избиения выпускников в коттеджном поселке «Семь ключей». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранты установлены», — сообщила пресс-служба регионального СУ СК в telegram-канале.
Инцидент произошел в конце июля в коттеджном поселке «Семь Ключей» в Сосновском районе Челябинской области. Парни, которым было по 17 и 18 лет, отмечали в коттедже день рождения. Неожиданно в дом ворвались незнакомцы и избили ребят. Телесные повреждения получили два мальчика, одного из них нападавшие якобы даже пытались душить. Уходя они забрали с собой подарки, вещи и еду из холодильника. Сами пострадавшие, со слов родителей, хорошие домашние мальчики. Все поступили в университеты, двое — в китайские.
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