Челябинец попал под следствие, пытаясь откупиться от полиции

В Миассе (Челябинская область) мужчина попал под следствие, пытаясь подкупить инспекторов ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, он предложил им взятку в 30 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за пьяное вождение.
«Будучи задержанным инспекторами ДПС за пьяное вождение и пытаясь избежать административной ответственности, мужчина передал сотрудникам взятку в размере 30 тысяч рублей. Однако указанные инспекторы отказались принимать деньги, сообщив о данном преступлении в ОМВД России по городу Миассу», — рассказали URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в результате, кроме административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчине теперь грозит уголовная ответственность за попытку дачи взятки должностному лицу. Гражданам напомнили, что подобные попытки коррупционного влияния строго наказуемы законом.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере). Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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