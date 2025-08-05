05 августа 2025

Челябинец попал под следствие, пытаясь откупиться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пытаясь избежать административки, челябинец попал под уголовку
Пытаясь избежать административки, челябинец попал под уголовку Фото:

В Миассе (Челябинская область) мужчина попал под следствие, пытаясь подкупить инспекторов ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, он предложил им взятку в 30 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за пьяное вождение.

«Будучи задержанным инспекторами ДПС за пьяное вождение и пытаясь избежать административной ответственности, мужчина передал сотрудникам взятку в размере 30 тысяч рублей.  Однако указанные инспекторы отказались принимать деньги, сообщив о данном преступлении в ОМВД России по городу Миассу», — рассказали URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в результате, кроме административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчине теперь грозит уголовная ответственность за попытку дачи взятки должностному лицу.  Гражданам напомнили, что подобные попытки коррупционного влияния строго наказуемы законом.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере). Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) мужчина попал под следствие, пытаясь подкупить инспекторов ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, он предложил им взятку в 30 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за пьяное вождение. «Будучи задержанным инспекторами ДПС за пьяное вождение и пытаясь избежать административной ответственности, мужчина передал сотрудникам взятку в размере 30 тысяч рублей.  Однако указанные инспекторы отказались принимать деньги, сообщив о данном преступлении в ОМВД России по городу Миассу», — рассказали URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в результате, кроме административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчине теперь грозит уголовная ответственность за попытку дачи взятки должностному лицу.  Гражданам напомнили, что подобные попытки коррупционного влияния строго наказуемы законом. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере). Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...