В Челябинске заасфальтировали дорожку для бега

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На дороге для бега появился новый асфальт
На дороге для бега появился новый асфальт Фото:

В Челябинске на дорожке для бега от Шершневских каменных карьеров до улицы Худякова уложили новый асфальт. Об этом сообщили организаторы марафона. 

«Бегуны ждали этого события много лет и вот это свершилось — дорога от Шершневских каменных карьеров и до улицы Худякова теперь покрыта свежим асфальтом. Беговое сообщество города благодарит Алексея Лошкина, настоящего любителя бега, за быстрое решение вопроса и надеется на встречу на дистанции», — сообщила пресс-служба «Челябинского марафона» в telegram-канале. 

ХVIII Челябинский марафон 23-24 августа. Участники смогут опробовать новый участок дороги. Старт будет дан с площади Революции. 

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В Челябинске на дорожке для бега от Шершневских каменных карьеров до улицы Худякова уложили новый асфальт. Об этом сообщили организаторы марафона.  «Бегуны ждали этого события много лет и вот это свершилось — дорога от Шершневских каменных карьеров и до улицы Худякова теперь покрыта свежим асфальтом. Беговое сообщество города благодарит Алексея Лошкина, настоящего любителя бега, за быстрое решение вопроса и надеется на встречу на дистанции», — сообщила пресс-служба «Челябинского марафона» в telegram-канале.  ХVIII Челябинский марафон 23-24 августа. Участники смогут опробовать новый участок дороги. Старт будет дан с площади Революции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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