В Челябинске заасфальтировали дорожку для бега

В Челябинске на дорожке для бега от Шершневских каменных карьеров до улицы Худякова уложили новый асфальт. Об этом сообщили организаторы марафона.
«Бегуны ждали этого события много лет и вот это свершилось — дорога от Шершневских каменных карьеров и до улицы Худякова теперь покрыта свежим асфальтом. Беговое сообщество города благодарит Алексея Лошкина, настоящего любителя бега, за быстрое решение вопроса и надеется на встречу на дистанции», — сообщила пресс-служба «Челябинского марафона» в telegram-канале.
ХVIII Челябинский марафон 23-24 августа. Участники смогут опробовать новый участок дороги. Старт будет дан с площади Революции.
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