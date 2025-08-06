Челябинца разыскивают по подозрению в убийстве жены

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Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого престепления
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого престепления Фото:

В Челябинске разыскивают 37-летнего мужчину, который подозревается в убийстве супруги и совершению ряда других преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской полиции.

«По подозрению в совершении особо тяжкого противоправного деяния разыскивается 37-летний местный житель. Граждан, располагающих сведениями о его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефону 02/102/112», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы сообщают, что по Тракторозаводскому району расклеивают ориентировки с указанием фото и примет вероятного преступника. Мужчину зовут Сергей Москаленко, он родился 7 апреля 1988 года в Миассе, а прописан в Челябинске. Есть вероятность, что он причастен к совершению ряда других преступлений.

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В Челябинске разыскивают 37-летнего мужчину, который подозревается в убийстве супруги и совершению ряда других преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской полиции. «По подозрению в совершении особо тяжкого противоправного деяния разыскивается 37-летний местный житель. Граждан, располагающих сведениями о его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефону 02/102/112», — пояснили в пресс-службе ведомства. Очевидцы сообщают, что по Тракторозаводскому району расклеивают ориентировки с указанием фото и примет вероятного преступника. Мужчину зовут Сергей Москаленко, он родился 7 апреля 1988 года в Миассе, а прописан в Челябинске. Есть вероятность, что он причастен к совершению ряда других преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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