Челябинца разыскивают по подозрению в убийстве жены

В Челябинске разыскивают 37-летнего мужчину, который подозревается в убийстве супруги и совершению ряда других преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской полиции.
«По подозрению в совершении особо тяжкого противоправного деяния разыскивается 37-летний местный житель. Граждан, располагающих сведениями о его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефону 02/102/112», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Очевидцы сообщают, что по Тракторозаводскому району расклеивают ориентировки с указанием фото и примет вероятного преступника. Мужчину зовут Сергей Москаленко, он родился 7 апреля 1988 года в Миассе, а прописан в Челябинске. Есть вероятность, что он причастен к совершению ряда других преступлений.
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