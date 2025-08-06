Онищенко призвал ужесточить борьбу с табакокурением в России

В России призвали ужесточить борьбу с табакокурением и предложил дополнить действующий закон о профилактике табакокурения подзаконными актами, которые позволят в перспективе полностью запретить табачную продукцию. С инициативой выступил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«К закону о профилактике, который был принят в 2013 году, в том числе относится маркировка, лицензирование, сокращение мест продажи табачной продукции. То есть, собственно, даже и законов особенно не надо, нужны подзаконные акты, [направленные на борьбу с табакокурением], <…> запрещать надо совсем эту гадость всю», — заявил академик. Его слова передает РИА «Новости».
По словам Онищенко, вред от курения особенно сильно сказывается на здоровье детей. Он напомнил, что в международной классификации болезней уже зафиксированы такие диагнозы, как «пневмония вейперов», и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер.
Онищенко также отметил, что вопросы запрета табака отражены в национальных проектах и Конституции РФ, где закреплено право граждан на здоровье. Он подчеркнул важность пересмотра и принятия новых инициатив по ограничению курения и ускорения процесса введения запретительных мер.
С октября 2020 года в стране действуют поправки к закону № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно им электронные сигареты, вейпы и кальяны приравнены к табачным изделиям.
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