Путин озвучил главную для себя цель

Срочная новость
Президент России Владимир Путин считает, что главной целью сейчас является повышение уровня качества жизни людей в стране. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития строительной отрасли в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!