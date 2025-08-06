Военная база Форт-Стюарт в штате Джорджия (США) была полностью заблокирована после инцидента со стрельбой, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщается на официальной странице армейского аэродрома Форт-Стюарт-Хантер в социальных сетях.
«Установка была заблокирована в 11:04, на месте происшествия в тот момент находились сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось о пострадавших, ситуация продолжает проясняться», — говорится в официальном сообщении базы. По информации местного телеканала WTOC TV, четыре человека доставлены в больницу, однако имена и состояние пострадавших не разглашаются.
Как пишет The Guardian, что все въездные ворота Форт-Стюарта временно закрыты. На территории продолжают работать силовые службы и медики.
Власти штата Джорджия выразили соболезнования пострадавшим и их семьям. Губернатор штата Брайан Кемп подчеркнул, что местные правоохранительные органы держат ситуацию под контролем и поддерживают постоянную связь с военным командованием.
Форт-Стюарт — крупнейшая армейская база на востоке США, где проживают военнослужащие Третьей пехотной дивизии и их семьи. Информация о личности стрелявшего и мотивах происшествия пока не раскрыта. Расследование продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.