На американской военной базе произошла стрельба. Видео

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На военной базе Форт-Стюарт раздалась стрельба, она заблокирована, есть пострадавшие
На военной базе Форт-Стюарт раздалась стрельба, она заблокирована, есть пострадавшие Фото:

Военная база Форт-Стюарт в штате Джорджия (США) была полностью заблокирована после инцидента со стрельбой, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщается на официальной странице армейского аэродрома Форт-Стюарт-Хантер в социальных сетях.

«Установка была заблокирована в 11:04, на месте происшествия в тот момент находились сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось о пострадавших, ситуация продолжает проясняться», — говорится в официальном сообщении базы. По информации местного телеканала WTOC TV, четыре человека доставлены в больницу, однако имена и состояние пострадавших не разглашаются. 

Как пишет The Guardian, что все въездные ворота Форт-Стюарта временно закрыты. На территории продолжают работать силовые службы и медики.

Власти штата Джорджия выразили соболезнования пострадавшим и их семьям. Губернатор штата Брайан Кемп подчеркнул, что местные правоохранительные органы держат ситуацию под контролем и поддерживают постоянную связь с военным командованием.

Форт-Стюарт — крупнейшая армейская база на востоке США, где проживают военнослужащие Третьей пехотной дивизии и их семьи. Информация о личности стрелявшего и мотивах происшествия пока не раскрыта. Расследование продолжается.

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Военная база Форт-Стюарт в штате Джорджия (США) была полностью заблокирована после инцидента со стрельбой, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщается на официальной странице армейского аэродрома Форт-Стюарт-Хантер в социальных сетях. «Установка была заблокирована в 11:04, на месте происшествия в тот момент находились сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось о пострадавших, ситуация продолжает проясняться», — говорится в официальном сообщении базы. По информации местного телеканала WTOC TV, четыре человека доставлены в больницу, однако имена и состояние пострадавших не разглашаются.  Как пишет The Guardian, что все въездные ворота Форт-Стюарта временно закрыты. На территории продолжают работать силовые службы и медики. Власти штата Джорджия выразили соболезнования пострадавшим и их семьям. Губернатор штата Брайан Кемп подчеркнул, что местные правоохранительные органы держат ситуацию под контролем и поддерживают постоянную связь с военным командованием. Форт-Стюарт — крупнейшая армейская база на востоке США, где проживают военнослужащие Третьей пехотной дивизии и их семьи. Информация о личности стрелявшего и мотивах происшествия пока не раскрыта. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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