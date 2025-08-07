Забудьте об этом: диетолог на примере Стоцкой рассказала, как не набрать лишние кг на отдыхе

Певица и актриса Анастасия Стоцкая прекрасно отдохнула с детьми на Мальдивах и привезла оттуда 4 лишних килограмма. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях, а заодно показала, чем питалась на курорте. Еду звезде приносили прямо в бассейн. Но прибавки цифр на весах можно избежать, если следовать несложным правилам. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила диетолог, нутрициолог Лариса Никитина. Особенно внимательно нужно подходить к этому вопросу тем, кто отдает предпочтение системе питания «все включено».
«Одно из главных правил, чтобы не поправиться: идя на обед или ужин, за полчаса выпейте один или два стакана воды, но не залпом. Центры голода и жажды находятся рядом, поэтому часто мы не понимаем, что хотим пить, а кажется, что хотим есть. Пить желательно воду с лимоном. Чай, компот, кофе — все это не вода. В целом на отдыхе вода — ваш лучший друг и защитник от лишних килограммов», — поясняет эксперт.
Во время выбора блюд на шведском столе откажитесь от салатов — они не только провоцируют появление лишних килограммов, но и велик риск получить пищевое отравление. Если сильно хочется салата: порежьте в своей тарелке свежие огурцы и помидоры, добавьте специй и сбрызните маслом. Процесс еды должны быть неторопливым, важно помнить, что сигнал о насыщении в мозг поступает не быстро. Чтобы не прилипали лишние кило, начинайте с легких закусок или овощей. Отдавайте предпочтение запеченным или тушенным овощам — от свежих может быть вздутие.
На отдыхе не работает правило одной тарелки. Лариса Никитина советует придерживаться правила: класть в тарелку меньше столовой ложки того или иного блюда.
«Идеальный вариант: поделить тарелку так: половина — овощи. Четверть и половинка от четверти — белок и совсем маленькая часть — быстрые углеводы для ощущения сытости. Белка должно быть с вашу ладонь без пальцев. Откажитесь от белого риса, замените его другими крупами. Не хотите поправиться — не налегайте на картофель, особенно фри, макароны и пиццу. Когда набираете себе еду, не берите десерты. Если сильно хочется — возьмите один и откусите кусок, который будет меньше, чем спичечный коробок», — рекомендует диетолог.
Что касается фруктов, тут много нюансов. Многие рассматривают фрукты как десерт после всей еды. Однако Никитина предупреждает: после общего приема пищи налегание на фрукты грозит как минимум брожением. Фрукты нужно есть до основной еды минут за 30-40. Кроме того, не стоит пить свежевыжатые соки — это сплошной сахар, который «ляжет» не туда.
«Если уж очень сильно хочется свежевыжатого сока, разбавьте его с водой 1 к 1. В целом, старайтесь не есть фруктов больше, чем 200-300 граммов. Есть такое выражение диетологов: лучший фрукт — это овощ. Фрукты хорошо усваиваются с белками, поэтому их можно сочетать, например, с орешками, но не есть их больше 13-15 штук», — заключила Никитина.
Лучший способ не набирать вес на отдыхе: дозировано питаться и не забывать о физических активностях.
