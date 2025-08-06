«Что-то разорвалось от удара»: подросток погиб после драки в Свердловской области. Фото

Обстоятельства гибели парня выясняет СК (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фото: читатель URA.RU

В Свердловской области подросток получил серьезные травмы во время драки и вскоре умер. О трагическом инциденте URA.RU сказал читать. «Все произошло на дороге, которая ведет из села Косулино к станции Арамиль. В компании было шесть человек, между двумя произошел конфликт из-за часов», — сообщил собеседник агентства. Один из парней, якобы сильно разозлившись, полез на другого, а тот ударил оппонента в солнечное сплетение. «Что-то там у него разорвалось от удара. Был сначала в сознании, еще живой, его откачивали. Приехала скорая, но спасти не получилось», — добавил читатель. Там добавляют, что виновник несчастья сначала убежал в лес, но его сумели поймать. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.