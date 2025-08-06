06 августа 2025

«Что-то разорвалось от удара»: подросток погиб после драки в Свердловской области. Фото

Подросток погиб после драки в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Буллинг и травля ребенка. Создано в Midjourney, драка, подростки, школьники, буллинг, травля
Обстоятельства гибели парня выясняет СК (архивное фото) Фото:

В Свердловской области подросток получил серьезные травмы во время драки и вскоре умер. О трагическом инциденте URA.RU сказал читать.

«Все произошло на дороге, которая ведет из села Косулино к станции Арамиль. В компании было шесть человек, между двумя произошел конфликт из-за часов», — сообщил собеседник агентства.

Один из парней, якобы сильно разозлившись, полез на другого, а тот ударил оппонента в солнечное сплетение. «Что-то там у него разорвалось от удара. Был сначала в сознании, еще живой, его откачивали. Приехала скорая, но спасти не получилось», — добавил читатель.

Там добавляют, что виновник несчастья сначала убежал в лес, но его сумели поймать. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
